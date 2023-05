La escultora de la estatua de Gallardo rompió el silencio sobre el detalle de su entrepierna

LA ESCULTORA DE LA ESTATUA HABLÓ SOBRE LA POLÉMICA

Luego de descubrir el homenaje, en las redes sociales explotó una polémica que tuvo muchas reacciones divertidas donde se referían a un detalle en la zona de la entrepierna del DT donde se observa desproporcionadamente amplia respecto al resto de su cuerpo.

Por esta razón, la escultora Mercedes Savall, quien se encargó de la obra a pedido de Carlos Trillo, el ideólogo de la movida, habló al respecto y explicó lo sucedido: "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere y yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa gutural del fútbol hay que expresarla de alguna manera", expresó. Y además agregó: "Cada artista tiene su manera de interpretar lo que está pasando e interpretar a la hinchada".