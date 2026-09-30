Esteban Ocon confirmó que dejará Haas: su futuro en la Fórmula 1 es una incógnita
El piloto francés anunció que finalizará su vínculo con la escudería estadounidense después de la temporada 2026. Aseguró que todavía tiene motivación para continuar en la máxima categoría.
La Fórmula 1 tendrá otro movimiento importante en el mercado de pilotos de cara a 2027: Esteban Ocon confirmó que no continuará en Haas cuando termine la temporada 2026, poniendo punto final a una etapa de dos años con la escudería estadounidense.
El francés, que tiene 30 años, comunicó la decisión mediante sus redes sociales y, al mismo tiempo, dejó en claro que su intención no es abandonar la categoría. Aunque todavía no informó cuál será su próximo destino, su continuidad en la Máxima aparece como uno de los temas que marcarán el próximo mercado.
Esteban Ocon anunció su salida de Haas al finalizar 2026
La confirmación llegó en un momento en el que el futuro del piloto ya era motivo de especulaciones. Ocon decidió hacer pública su determinación y explicó que se marcha satisfecho con el trabajo realizado durante su paso por Haas.
“Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles”, escribió en su cuenta de X. El francés todavía tiene carreras por delante antes de cerrar oficialmente su ciclo en la escudería.
Por eso, su mensaje también estuvo dirigido a lo que resta de la temporada y a la intención de aprovechar cada oportunidad que tenga en pista. Además, descartó que su salida de Haas represente una despedida de la Fórmula 1. “Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1”, remarcó.
Los números de Esteban Ocon en Haas
La etapa del francés en Haas no estuvo acompañada por los resultados que esperaba. Actualmente, Ocon suma siete puntos y se ubica en el 16° lugar del campeonato de pilotos. Del otro lado del box, su compañero Oliver Bearman acumula 20 unidades y marcha 13°.
La diferencia en el campeonato refleja una temporada en la que Haas tuvo dificultades para convertir su rendimiento en una cantidad mayor de puntos. Durante los últimos meses, además, Ocon había expresado en distintas ocasiones su descontento con el comportamiento del monoplaza.
También había hecho referencia a cuestiones vinculadas con el funcionamiento interno de la escudería, en un contexto que alimentó las versiones sobre una posible separación. La decisión finalmente quedó confirmada antes del cierre del campeonato y abre una nueva etapa tanto para el piloto como para Haas.
¿Qué dijo Haas sobre la salida de Ocon?
La escudería estadounidense también se refirió oficialmente a la finalización del vínculo. Ayao Komatsu, director de Haas, destacó el aporte realizado por Ocon desde su incorporación al equipo. “Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha contribuido en el seno del equipo desde su llegada”, expresó Komatsu, quien puso el foco en su “profesionalismo y compromiso”.
Mientras tanto, el piloto francés evitó adelantar cuál será su próximo paso. Su prioridad inmediata pasa por completar la temporada 2026 y cerrar su ciclo en Haas de la mejor manera posible. “Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo”, señaló.
El recorrido de Ocon en la Fórmula 1
Ocon llegó a la Fórmula 1 en 2016, cuando debutó con Force India. Posteriormente pasó por Renault y luego formó parte de Alpine durante cuatro temporadas. En 2025 comenzó su etapa en Haas, donde permaneció durante dos campañas antes de confirmar su salida para 2027.
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