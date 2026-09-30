Esteban Ocon confirmó que dejará Haas: su futuro en la Fórmula 1 es una incógnita

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season.



I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control.



My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

Los números de Esteban Ocon en Haas

La etapa del francés en Haas no estuvo acompañada por los resultados que esperaba. Actualmente, Ocon suma siete puntos y se ubica en el 16° lugar del campeonato de pilotos. Del otro lado del box, su compañero Oliver Bearman acumula 20 unidades y marcha 13°.

La diferencia en el campeonato refleja una temporada en la que Haas tuvo dificultades para convertir su rendimiento en una cantidad mayor de puntos. Durante los últimos meses, además, Ocon había expresado en distintas ocasiones su descontento con el comportamiento del monoplaza.

También había hecho referencia a cuestiones vinculadas con el funcionamiento interno de la escudería, en un contexto que alimentó las versiones sobre una posible separación. La decisión finalmente quedó confirmada antes del cierre del campeonato y abre una nueva etapa tanto para el piloto como para Haas.

¿Qué dijo Haas sobre la salida de Ocon?

La escudería estadounidense también se refirió oficialmente a la finalización del vínculo. Ayao Komatsu, director de Haas, destacó el aporte realizado por Ocon desde su incorporación al equipo. “Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha contribuido en el seno del equipo desde su llegada”, expresó Komatsu, quien puso el foco en su “profesionalismo y compromiso”.

Mientras tanto, el piloto francés evitó adelantar cuál será su próximo paso. Su prioridad inmediata pasa por completar la temporada 2026 y cerrar su ciclo en Haas de la mejor manera posible. “Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo”, señaló.

El recorrido de Ocon en la Fórmula 1

Ocon llegó a la Fórmula 1 en 2016, cuando debutó con Force India. Posteriormente pasó por Renault y luego formó parte de Alpine durante cuatro temporadas. En 2025 comenzó su etapa en Haas, donde permaneció durante dos campañas antes de confirmar su salida para 2027.