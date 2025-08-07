Estudiantes estiró su buen momento y le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia
El "Pincha" se impuso en La Plata ante la "Lepra mendocina" por la cuarta fecha, para sumar su tercera victoria al hilo.
Estudiantes venció 2-1 este jueves a Independiente Rivadavia en uno de los encuentros más destacados de este jueves por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025.
en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, y por la Zona B del campeonato, el "Pincha" se impuso con los goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pirez, mientras que Sebastián Villa, de penal, descontó en el final.
Con realidades positivas y objetivos similares, ambos equipos buscaban seguir por la senda del triunfo. El encuentro contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegaba con el envión que le dejó la victoria frente a Racing en Avellaneda, un resultado que no solo levantó al plantel en lo anímico, sino que también lo posicionó mejor en la tabla. Esa fue la segunda victoria consecutiva, ya que también le había ganado a Sarmiento en la fecha anterior.
El equipo platense logró cerrar esta primera parte del campeonato con una nueva alegría antes de abocarse de lleno a la serie frente a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuyo primer capítulo será la próxima semana.
Por su parte, Independiente Rivadavia atravesaba un momento de consolidación. El equipo mendocino, que venía de vencer a Central Córdoba (R) para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina -donde enfrentará a Tigre-, también acumulaba buenos resultados en el Clausura.
En el torneo local igualó con Belgrano y goleó a Barracas, mostrando una identidad clara desde que Alfredo Berti tomó las riendas del equipo. Con apenas dos derrotas en sus últimos trece compromisos oficiales, la Lepra se perfila como una de las revelaciones de la temporada.
Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
