Estudiantes estiró su buen momento y le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia

image

Por su parte, Independiente Rivadavia atravesaba un momento de consolidación. El equipo mendocino, que venía de vencer a Central Córdoba (R) para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina -donde enfrentará a Tigre-, también acumulaba buenos resultados en el Clausura.

En el torneo local igualó con Belgrano y goleó a Barracas, mostrando una identidad clara desde que Alfredo Berti tomó las riendas del equipo. Con apenas dos derrotas en sus últimos trece compromisos oficiales, la Lepra se perfila como una de las revelaciones de la temporada.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Salomé Di Iorio.

Salomé Di Iorio. TV: ESPN Premium.