La sorpresa que recibió Estudiantes en el hotel de Río de Janeiro antes de enfrentar a Flamengo

El paso de Medina por la institución albirroja dejó una huella imborrable. Durante su etapa en el club de La Plata se consagró bicampeón y se ganó el afecto de la hinchada. Al momento de su partida al fútbol brasileño con un contrato hasta diciembre de 2029, la entidad de la ciudad de las diagonales lo despidió en sus canales oficiales con elogiosas palabras: "Potrero y gambeta. Cabeza levantada y la pelota escondida bajo la suela. Torero y bicampeón con nuestra camiseta. ¡Gracias por tanto fútbol, Cristian!".