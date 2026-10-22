La sorpresa que recibió Estudiantes en el hotel de Río de Janeiro antes de enfrentar a Flamengo
En la previa del cruce por la semifinal de la Copa Libertadores en el Maracaná, la delegación albirroja contó con la visita especial de Cristian Medina, actual futbolista de Botafogo.
A pocas horas de disputar la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores frente a Flamengo, el plantel de Estudiantes de La Plata vivió un momento emotivo y distendido en la concentración de Río de Janeiro. Tras el almuerzo y antes del descanso previo a la charla técnica, la delegación albirroja recibió la sorpresiva visita de un viejo conocido de la casa: el mediocampista Cristian Medina.
El volante, que actualmente viste los colores de Botafogo tras su transferencia en febrero de este año y reside en la ciudad carioca, aprovechó la cercanía para acercarse al hotel donde se hospeda el Pincha. Allí se reencontró con antiguos compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, compartiendo charlas y abrazos en la antesala de un choque decisivo.
La sorpresa que recibió Estudiantes en el hotel de Río de Janeiro antes de enfrentar a Flamengo
IMPORTANTE: El emotivo gesto de dos hermanos con su papá: le regalaron el viaje para ver a Estudiantes en el Maracaná
El paso de Medina por la institución albirroja dejó una huella imborrable. Durante su etapa en el club de La Plata se consagró bicampeón y se ganó el afecto de la hinchada. Al momento de su partida al fútbol brasileño con un contrato hasta diciembre de 2029, la entidad de la ciudad de las diagonales lo despidió en sus canales oficiales con elogiosas palabras: "Potrero y gambeta. Cabeza levantada y la pelota escondida bajo la suela. Torero y bicampeón con nuestra camiseta. ¡Gracias por tanto fútbol, Cristian!".
Varias semanas después de su transferencia, el volante volvió a hacerse presente en la intimidad del grupo para transmitir sus buenos augurios antes del trascendental compromiso a disputarse a partir de las 21:30 en el Estadio Maracaná, donde Estudiantes buscará dar el golpe y sellar su pasaje a la gran final continental.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario