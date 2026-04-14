Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En su estreno, el Pincha igualó 1-1 ante Independiente Medellín en condición de visitante. El equipo argentino se había puesto en ventaja con gol de Tiago Palacios, pero no logró sostener la diferencia y terminó cediendo el empate en el segundo tiempo. A pesar de ello, el resultado fue considerado positivo por tratarse de un escenario complejo. Ahora, el conjunto dirigido por Alexander Medina buscará hacerse fuerte en casa para dar un paso importante en el grupo. Ganar en La Plata no solo le permitiría acomodarse en la tabla, sino también llegar con confianza al próximo desafío, que será nada menos que ante Flamengo.