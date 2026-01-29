Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En Córdoba se cierra la segunda jornada del certamen, con el choque entre el "Celeste" y el "Bicho".
Con realidades y debuts diferentes, Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, con arbitraje de Jorge Baliño. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto riocuartense buscará dar vuelta la página tras un estreno amargo en su regreso a la Primera División, donde cayó por 2-0 frente a Tigre en Victoria. Pese a haber sido el equipo con la derrota más abultada de la jornada inicial, en el sur de Córdoba prima el optimismo y la expectativa por el reencuentro con su público en este nuevo desafío profesional.
En el plano del mercado, la dirigencia trabaja contrarreloj para jerarquizar la última línea y confía en sellar la incorporación de Cristian Lema, quien llegaría con el pase en su poder tras su desvinculación de Boca.
Argentinos Juniors, por su parte, arriba a este compromiso con el ánimo renovado luego de dejar atrás el golpe de la eliminación en Copa Argentina. El equipo de La Paternal viene de conseguir una victoria agónica en el Diego Armando Maradona ante Sarmiento, gracias a un cabezazo de Tomás Molina en el séptimo minuto de descuento.
El debut liguero del Bicho no solo dejó los tres puntos, sino también el curioso estreno del japonés Ryoga Kida; el atacante proveniente del Nagoya Grampus, que tuvo un paso previo por la Reserva del club, sumó sus primeros minutos oficiales y se perfila como una variante ofensiva interesante para el resto del certamen.
Formaciones de Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes RC: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Iván Delfino.
Argentinos Juniors: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Datos de Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario