Estudiantes (RC) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón", que viene de vencer a Unión, busca sumar por primera vez dos triunfos consecutivos en el Clausura. Los detalles en la nota.
Estudiantes (RC) y San Lorenzo se enfrentan este viernes, desde las 20, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto y será televisado por ESPN Premium.
El conjunto cordobés llega con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Estudiantes comenzó el torneo con un triunfo ante Tigre, luego cayó frente a Argentinos Juniors, empató sin goles con Banfield y perdió ante Independiente Rivadavia. En su última presentación, además, sufrió una nueva derrota como local: cayó 1-0 ante Atlético Tucumán y quedó relegado en la Zona B.
Por su parte, el equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo un comienzo irregular y venía de caer en el clásico ante Huracán, pero se recuperó en la fecha pasada al vencer 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro. El triunfo significó un alivio para el "Ciclón", que ahora buscará darle continuidad a la recuperación y conseguir por primera vez dos victorias consecutivas en el Clausura.
En el último antecedente entre ambos, por la sexta fecha del Torneo Apertura, San Lorenzo se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Pedro Bidegain.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Interzonal
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Horario y televisación
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Hora: 20:00.
Estadio: Antonio Candini de Río Cuarto.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: ESPN Premium.
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