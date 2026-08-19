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Estudiantes (RC) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Ciclón", que viene de vencer a Unión, busca sumar por primera vez dos triunfos consecutivos en el Clausura. Los detalles en la nota.

Estudiantes buscará volver a la victoria luego de cuatro fechas. 

Estudiantes buscará volver a la victoria luego de cuatro fechas. 

Estudiantes (RC) y San Lorenzo se enfrentan este viernes, desde las 20, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto y será televisado por ESPN Premium.

El conjunto cordobés llega con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Estudiantes comenzó el torneo con un triunfo ante Tigre, luego cayó frente a Argentinos Juniors, empató sin goles con Banfield y perdió ante Independiente Rivadavia. En su última presentación, además, sufrió una nueva derrota como local: cayó 1-0 ante Atlético Tucumán y quedó relegado en la Zona B.

Por su parte, el equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo un comienzo irregular y venía de caer en el clásico ante Huracán, pero se recuperó en la fecha pasada al vencer 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro. El triunfo significó un alivio para el "Ciclón", que ahora buscará darle continuidad a la recuperación y conseguir por primera vez dos victorias consecutivas en el Clausura.

San Lorenzo volvió al triunfo ante Unión.

San Lorenzo volvió al triunfo ante Unión.

En el último antecedente entre ambos, por la sexta fecha del Torneo Apertura, San Lorenzo se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Pedro Bidegain.

Formaciones de Estudiantes (RC) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Interzonal

  • Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
  • San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Horario y televisación

  • Hora: 20:00.

  • Estadio: Antonio Candini de Río Cuarto.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: ESPN Premium.

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