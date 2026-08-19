Estudiantes (RC) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo un comienzo irregular y venía de caer en el clásico ante Huracán, pero se recuperó en la fecha pasada al vencer 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro. El triunfo significó un alivio para el "Ciclón", que ahora buscará darle continuidad a la recuperación y conseguir por primera vez dos victorias consecutivas en el Clausura.