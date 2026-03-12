Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Aquella caída dejó al Celeste sin invicto y le hizo perder la cima de la tabla, pero el equipo todavía depende de sí mismo para recuperarla. Incluso en ese encuentro adverso, figuras como Franco “Mudo” Vázquez intentaron marcar la diferencia con su calidad técnica, aunque la noche estuvo marcada por errores defensivos que terminaron siendo determinantes.

Para este partido, Belgrano tendrá algunas ausencias importantes. Ni Lisandro López ni el Chino Zelarayán fueron convocados debido a distintas molestias físicas y serán preservados pensando en el clásico del domingo frente a Talleres, uno de los compromisos más esperados por los hinchas del club.

A pesar de esas bajas, el Pirata sabe que tiene una oportunidad inmejorable. Independiente Rivadavia, Tigre y Rosario Central no lograron ganar en esta jornada, por lo que una victoria en Río Cuarto le permitiría quedar como único líder de la Zona B con 18 puntos.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano: probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino .

Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone. . Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Adrián Spörle; Ramiro Hernandes, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano: otros datos

Hora: 19.15.

19.15. Estadio: Antonio Candini (Córdoba).

Antonio Candini (Córdoba). Árbitro: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. TV: ESPN Premium.