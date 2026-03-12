Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Pirata buscará recuperarse tras su primera derrota del año y aprovechar otros resultados para quedar como líder de su zona. El rival atraviesa un presente complicado en su regreso a la máxima categoría.
Estudiantes de Río Cuarto recibirá este jueves a Belgrano desde las 19:15 en el estadio Antonio Candini por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo entre equipos cordobeses se presenta como un partido clave para ambos: el León del Imperio necesita sumar para salir del fondo de la tabla, mientras que el Pirata tiene la posibilidad de volver a lo más alto de su zona.
El conjunto de Río Cuarto atraviesa una temporada difícil desde su regreso a la Primera División. Tras el ascenso, el equipo dirigido por Iván Delfino no logró encontrar la regularidad necesaria para competir con solidez en la máxima categoría del fútbol argentino. Los números reflejan esa realidad: en los primeros ocho partidos del torneo sufrió seis derrotas.
El último golpe llegó en Junín, donde Estudiantes cayó frente a Sarmiento en un resultado que frenó el entusiasmo generado por la victoria anterior ante Huracán. Ese triunfo había alimentado la ilusión de una reacción en el campeonato, pero la derrota volvió a exponer las dificultades del equipo para sostener un rendimiento competitivo.
Uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico es la falta de jerarquía individual en los metros finales del campo. A pesar de que el equipo suele mostrar buenos tramos de juego por las bandas y genera algunas situaciones de peligro, muchas veces le cuesta transformar esas aproximaciones en goles que le permitan sumar puntos importantes.
Del otro lado estará un Belgrano que llega con una mezcla de bronca y ambición. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski sufrió recientemente su primera derrota del campeonato en Parque Patricios, un resultado que sorprendió por el buen momento que atravesaba el Pirata tanto en resultados como en funcionamiento colectivo.
Aquella caída dejó al Celeste sin invicto y le hizo perder la cima de la tabla, pero el equipo todavía depende de sí mismo para recuperarla. Incluso en ese encuentro adverso, figuras como Franco “Mudo” Vázquez intentaron marcar la diferencia con su calidad técnica, aunque la noche estuvo marcada por errores defensivos que terminaron siendo determinantes.
Para este partido, Belgrano tendrá algunas ausencias importantes. Ni Lisandro López ni el Chino Zelarayán fueron convocados debido a distintas molestias físicas y serán preservados pensando en el clásico del domingo frente a Talleres, uno de los compromisos más esperados por los hinchas del club.
A pesar de esas bajas, el Pirata sabe que tiene una oportunidad inmejorable. Independiente Rivadavia, Tigre y Rosario Central no lograron ganar en esta jornada, por lo que una victoria en Río Cuarto le permitiría quedar como único líder de la Zona B con 18 puntos.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano: probables formaciones
- Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Adrián Spörle; Ramiro Hernandes, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Antonio Candini (Córdoba).
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: ESPN Premium.
