Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Sus reemplazantes serán Milton Delgado (destacado en el Mundial Sub 20) y Tomás Belmonte, quien se impuso a Ander Herrera en los entrenamientos. Además, Exequiel Zeballos tendrá un lugar en la delantera en lugar de Williams Alarcón. Para el "León" la expectativa está puesta en conseguir un triunfo para acomodar la clasificación a los playoffs y además trepar al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.