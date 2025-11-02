Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
El "Xeneize" tiene una visita de riesgo a La Plata este domingo en la previa al Superclásico en la Bombonera.
En un duelo de alto impacto por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Boca visitará este domingo a Estudiantes de La Plata a las 16:00 horas, con la transmisión de TNT Sports. Más allá de la lucha por la Zona A, el foco del "Xeneize" está puesto en sumar puntos cruciales para la Tabla Anual, que otorga cupos a la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega al partido ubicado en el segundo puesto de la anual (53 puntos), persiguiendo el objetivo de asegurar su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, seguido de cerca por River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra. Un triunfo en La Plata sería fundamental para tomar aire antes del Superclásico del próximo domingo 9 de noviembre.
El mediocampo de urgencia Boca afrontará este desafío con bajas significativas en su columna vertebral del mediocampo: Leandro Paredes, es baja ya que acumuló cinco tarjetas amarillas; mientras que Rodrigo Battaglia se recupera de un desgarro en el sóleo.
Sus reemplazantes serán Milton Delgado (destacado en el Mundial Sub 20) y Tomás Belmonte, quien se impuso a Ander Herrera en los entrenamientos. Además, Exequiel Zeballos tendrá un lugar en la delantera en lugar de Williams Alarcón. Para el "León" la expectativa está puesta en conseguir un triunfo para acomodar la clasificación a los playoffs y además trepar al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.
Formaciones de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Los datos de Estudiantes vs. Boca
- Hora: 16.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
