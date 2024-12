Ex tesorero de Sarmiento se suma al equipo de Milito en Racing: en Junín lo acusan de trabajar "como una SAD encubierta"

image.png

Cuando se definió que Milito sería candidato a presidente en Racing, con muchas chances de asumir en esa función, comenzó a delinearse el equipo y se definió que todas las cuestiones económicas las manejará su vice primero Hernán Lacunza, quien sumó a Cifarelli para ser el tesorero, mientras que la parte política será para su vice segundo Martín Ferré, quien tendrá a su cargo la Secretaría General del club, lugar que quedó para Kevin Feldman.

Con el visto bueno de Fernando Marín, quien fuera dueño de la empresa Blanquiceleste y que estuvo delineando el armado junto a Milito, se repartieron las firmas, que en un club como Racing las tienen el presidente, el tesorero y el secretario general.

milito lacunza Milito con Lacunza, hombre de Macri y de Marín.

Cifarelli y el malestar de los socios de Sarmiento

Pese a que siempre se declaró como fanático de Racing, y así lo afirman en Junín, Cifarelli fue 16 años tesorero de Sarmiento pero sus días comenzaron a terminarse cuando fue a ver a la Academia a Brasil a ver el duelo de ida ante Paranaense por Copa Sudamericana, cuando el "Verde" se jugaba cosas importantes en la Liga

En ese momento un grupo de socios de Sarmiento le pidió la renuncia a Cifarelli porque consideraban que era una falta de respeto que haya ido a ver a Racing a Brasil.

"Cifarelli quiere ser directivo de Racing, yo lo veo bien, es fanático de Racing pero que se saque el buzo de Sarmiento, ya lo usó de trampolín, no nos olvidemos que Cifarelli viajó a otro país con el Gobierno de Cristina y después quiso ser funcionario del gobierno de Producción con Macri. Le gusta pasarse de un lado para el otro, y si bien lo hemos apoyado, le hemos dado el voto, como socio, nosotros no queremos gente así. El crecimiento que tuvo el club es en parte a ellos pero también por todos los que colaboramos, y todos merecemos más respeto del Presidente y este señor, porque ellos como directivos no crecieron a la par del crecimiento que tuvo el club, no se abrieron, porque trabajan como una SAD encubierta. Aunque digan otra cosa, a ellos les encantaría ser una SAD. Hasta hay un directivo que ya lo dijo..., ¿y los socios, dónde quedamos? ", contó hace unos meses el socio de Sarmiento Néstor Tudisco, ex CD del club, en declaraciones publicadas por el sitio semanariodejunin.com.ar.

Esto suma un punto más a la polémica alrededor de la relación entre Diego Milito y Fernando Marín, con el ex gerenciador afirmando que le puso gente al ídolo de Racing, quien desmintió esta situación, negando que el dueño de la empresa Blanquiceleste haya trabajado en su campaña y en el armado.