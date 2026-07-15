Exasesor de Margaret Thatcher pide expulsar a los jugadores argentinos de la Premier League

Las figuras argentinas de la Premier League

Las polémicas declaraciones de Gardiner apuntan directamente contra la columna vertebral del equipo de Lionel Scaloni, dado que varias de sus máximas figuras brillan cada fin de semana en los estadios más importantes de Inglaterra.

De avanzar este descabellado reclamo de sanciones, los clubes ingleses se verían severamente afectados, considerando los futbolistas implicados que actualmente militan en la liga inglesa: