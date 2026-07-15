Exasesor de Margaret Thatcher pide expulsar a los jugadores argentinos de la Premier League
Un influyente exasesor de Margaret Thatcher estalló en las redes tras los festejos de la Selección Argentina y exigió que se les quiten las visas de trabajo.
El festejo de los jugadores de la Selección Argentina con una bandera que reivindicaba la soberanía de las Islas Malvinas no tardó en cruzar el Océano Atlántico y desatar un verdadero vendaval político en el Reino Unido luego de la épica victoria ante Inglaterra.
La imagen de los futbolistas sosteniendo el trapo con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" generó indignación en los sectores más conservadores de la política británica. El primero en alzar la voz con un tono de extrema dureza fue Nile Gardiner, el influyente exasesor de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, quien exigió castigos ejemplares para las figuras de la Scaloneta que compiten en el fútbol inglés.
"Tolerancia cero": el duro reclamo contra los jugadores de la Selección Argentina que reclamaron por Malvinas
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), Gardiner calificó la actitud de los futbolistas argentinos de "fea exhibición antibritánica" y pidió de manera tajante su expulsión de la Premier League.
"Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto", disparó el exasesor de Thatcher.
La publicación no tardó en volverse viral y abrió una grieta digital con miles de comentarios cruzados entre usuarios británicos y argentinos que defendían o defenestraban la postura del analista conservador.
Las figuras argentinas de la Premier League
Las polémicas declaraciones de Gardiner apuntan directamente contra la columna vertebral del equipo de Lionel Scaloni, dado que varias de sus máximas figuras brillan cada fin de semana en los estadios más importantes de Inglaterra.
De avanzar este descabellado reclamo de sanciones, los clubes ingleses se verían severamente afectados, considerando los futbolistas implicados que actualmente militan en la liga inglesa:
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Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
Cristian "Cuti" Romero (Tottenham)
Marcos Senesi (Bournemouth)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Enzo Fernández (Chelsea)
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