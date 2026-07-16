Así se enteró Anya Taylor-Joy del triunfo de la Argentina en pleno casamiento de Taylor Swift
La actriz contó que no pudo usar el celular en la boda, pero un inesperado gesto le permitió saber del triunfo argentino. Además, reveló a quién apoyará ante Inglaterra.
Aunque el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce estuvo rodeado de un fuerte hermetismo y los invitados no pudieron utilizar sus teléfonos celulares, Anya Taylor-Joy encontró la manera de seguir de cerca el resultado de la Selección argentina en el Mundial 2026.
La actriz fue una de las asistentes a la boda que la cantante y el jugador de la NFL celebraron el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden. De acuerdo con trascendió, los cerca de 1.000 invitados debieron firmar acuerdos de confidencialidad y permanecer sin acceso a sus dispositivos móviles durante el evento.
Sin embargo, durante una entrevista, Taylor-Joy recordó cómo logró enterarse de la victoria argentina frente a Cabo Verde. Mientras recibía un muñeco de Lionel Messi y una imagen del capitán de la Selección, que ubicó con entusiasmo en la parte positiva de la mesa, compartió una divertida anécdota.
"Estuve en un evento sin celulares recientemente, y alguien que estaba trabajando, un mesero, se me acercó y me dijo 'solo para que sepas Argentina acaba de ganar'", contó. Luego explicó el significado que tiene el capitán albiceleste para el país: "Lionel Messi y el fútbol significa todo para los argentinos".
Su elección para el cruce entre Argentina e Inglaterra
En la Avant Premiere de la serie Lucky, la actriz también fue consultada sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un partido especial para ella por su doble nacionalidad.
Ante la pregunta sobre qué selección apoyará, reconoció que el clima en su familia se vive con intensidad. "Hay mucha tensión en casa en este momento", admitió entre risas.
De todos modos, dejó en claro cuál será su elección cuando comience el partido. "Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina", aseguró.
Antes de cerrar, también tuvo unas palabras de afecto para el país europeo: "Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña".
Anya puso su corazón en el gran ganador de la tarde, Argentina es finalista, luego de ganarle 2 a 1 a Inglaterra.
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