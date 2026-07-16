Así se enteró Anya Taylor-Joy del triunfo de la Argentina en pleno casamiento de Taylor Swift

Ante la pregunta sobre qué selección apoyará, reconoció que el clima en su familia se vive con intensidad. "Hay mucha tensión en casa en este momento", admitió entre risas.

De todos modos, dejó en claro cuál será su elección cuando comience el partido. "Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina", aseguró.

Antes de cerrar, también tuvo unas palabras de afecto para el país europeo: "Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña".

Anya puso su corazón en el gran ganador de la tarde, Argentina es finalista, luego de ganarle 2 a 1 a Inglaterra.