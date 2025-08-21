Excursionistas homenajeará al juvenil Diego Fernández Lima: todos los detalles
El acto tendrá lugar el próximo viernes a las 20, en el estadio de Bajo Belgrano, antes del partido frente a Villa San Carlos.
El Club Atlético Excursionistas rendirá un emotivo homenaje a Diego Fernández, el futbolista juvenil de la institución que permaneció desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron recientemente identificados en el barrio de Coghlan por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La ceremonia se realizará el viernes a las 20 horas en el estadio de Bajo Belgrano, en la previa del partido ante Villa San Carlos, por la décima fecha de la Primera B Metropolitana. Durante el acto, la dirigencia entregará a Javier Fernández, hermano menor de Diego, un estandarte histórico utilizado por las divisiones inferiores entre 1978 y 1985, símbolo del vínculo del adolescente con el club y de su legado en la memoria de socios e hinchas.
“Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó Excursionistas en un comunicado oficial.
La historia de Diego Fernández
Diego tenía apenas 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Jugaba en las inferiores de Excursionistas y estudiaba en la ENET N°36. Su desaparición marcó profundamente al barrio de Belgrano y al club.
En mayo pasado, obreros que realizaban una demolición en una vivienda de Coghlan hallaron restos óseos en una pequeña fosa. Tras estudios de ADN, se confirmó que correspondían a Fernández, cerrando así una búsqueda que se extendió durante cuatro décadas.
Además del homenaje en la cancha, la institución difundió un escrito de Daniel Viviani, histórico dirigente del club, que recordaba cómo sus compañeros lo tenían presente en cada partido: “Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos. Cuando gritábamos ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”. Este viernes, la memoria de Diego se transformará en tributo eterno en el Bajo Belgrano.
