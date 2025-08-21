Excursionistas homenajeará al juvenil Diego Fernández Lima: todos los detalles

La ceremonia se realizará el viernes a las 20 horas en el estadio de Bajo Belgrano, en la previa del partido ante Villa San Carlos, por la décima fecha de la Primera B Metropolitana. Durante el acto, la dirigencia entregará a Javier Fernández, hermano menor de Diego, un estandarte histórico utilizado por las divisiones inferiores entre 1978 y 1985, símbolo del vínculo del adolescente con el club y de su legado en la memoria de socios e hinchas.