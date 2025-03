Exequiel Palacios reveló quién le insiste para que regrese a River: "Me vuelve loco"

Palacios y Gonzalo Montiel, aunque de categorías distintas, compartieron gran parte de su formación en las Inferiores de River y forjaron una amistad sólida. Juntos explotaron en la Primera bajo el mando de Marcelo Gallardo, siendo piezas clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en el Bernabéu. También coincidieron en la Selección, donde son habituales en las convocatorias de Lionel Scaloni. Sin embargo, en esta doble fecha solo estará Palacios, ya que Montiel quedó descartado por un desgarro sufrido el último fin de semana en el partido de River contra Deportivo Riestra.

Palacios y la ausencia de Lionel Messi para la doble fecha FIFA

“Va a ser un clásico, lamentamos que no esté Leo, nuestro capitán y vamos a tratar de sacarlo adelante por él. Me enteré que no venía ayer y es muy triste que no esté nuestro capitán. Pensamos partido a partido, así nos lo marca nuestro entrenador, son partidos muy difíciles. Nos duele que no esté Leo porque es nuestro capitán, tenemos que hacerlo por él y por el equipo. El entrenador va a tener que buscar la herramienta para reemplazar a Leo, tenemos grandes jugadores”, afirmó Exequiel Palacios respecto a la baja de Lionel Messi por lesión.