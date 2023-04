Revelaron cómo se enteró Yesica Frías que Exequiel Palacios la engañaba

"Cuando ella volvió a Alemania, llegó a la casa de ambos y encontró a una mina con él y la perra de ellos, tomando mates en el sillón", completó Yanina, sin dar los nombres de los protagonistas.

Después de unos minutos de intriga, la angelita confirmó que los protagonistas de este culebrón eran Exequiel y Yesica. "Él se escapó como una rata", sentenció.

exequiel palacios yesica frias

Scaloneta y separaciones

Después de la consagración de La Scaloneta en el Mundial Qatar 2022 y los festejos en Argentina, llegaron algunos problemas de orden sentimental para algunos de los futbolistas campeones del mundo. Primero llegó la escandalosa separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, a quien dejó por su amiga de muchos años, Ailén Cova.

Lo cierto es que ahora se confirmó que otro futbolista de la Selección Argentina se separó: se trata del volente Exequiel Palacios. Yésica Frías confirmó la separación con durísimos posteos en Instagram, dando a entender que el final de la relación no se dio en buenos términos.

Desde las preguntas de Instagram, la ahora ex del futbolista que surgió de River Plate admitió la separación y hasta explicó el motivo: "Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”, lanzó.

“¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó quién es?”, le consultaron luego a la influencer. Y ella respondió junto con un emoji de una boca cerrada con un cierre: “Lo dijiste vos”.