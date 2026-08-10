El micrófono abierto expuso a Germán Paoloski en ESPN: "Varsky es pel..."
El conductor lanzó una durísima crítica contra Juan Pablo Varsky luego de que el comentarista considerara que no había sido penal para River ante Tigre.
Un insólito momento se vivió en ESPN durante la emisión de Buen Día ESPN. Después de una pausa, uno de los micrófonos quedó abierto y se escuchó a Germán Paoloski lanzar una durísima frase contra Juan Pablo Varsky, quien había opinado sobre la polémica jugada que River reclamó como penal ante Tigre.
El comentario se produjo luego de que Varsky sostuviera que no había sido penal la infracción sobre Ángel Correa durante el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin advertir que todavía estaba siendo escuchado, Paoloski fue contundente al referirse a su compañero: “Varsky es pelotudo. Mirá que le tengo aprecio, pero es pelotudo. Se gana la antipatía”, se escuchó decir al conductor. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios compartieron el fragmento y reaccionaron al insólito momento ocurrido durante la transmisión.
El micrófono abierto que expuso a Germán Paoloski en ESPN
La discusión se originó por una de las jugadas más polémicas del encuentro entre River y Tigre. A los 35 minutos del primer tiempo, Ángel Correa ingresó al área después de una combinación con Lucas Beltrán y cayó tras un contacto con Nahuel Banegas.
El árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar penal y desde el VAR tampoco consideraron necesario convocarlo para revisar la acción. La decisión provocó el enojo de los futbolistas y del cuerpo técnico de River. Nicolás Otamendi, incluso, cuestionó fuertemente al árbitro por la actuación del VAR.
Mientras la polémica continuaba en los medios, Varsky dio su interpretación de la jugada y consideró que no correspondía sancionar penal. Esa postura habría generado el comentario de Paoloski, que terminó quedando registrado por el micrófono abierto. Así, una discusión futbolística que ya había generado cruces entre periodistas y exárbitros sumó ahora un inesperado capítulo dentro de ESPN, con una frase que Paoloski aparentemente no tenía intención de que saliera al aire.
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