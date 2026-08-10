El micrófono abierto expuso a Germán Paoloski en ESPN: "Varsky es pel..."

El comentario se produjo luego de que Varsky sostuviera que no había sido penal la infracción sobre Ángel Correa durante el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin advertir que todavía estaba siendo escuchado, Paoloski fue contundente al referirse a su compañero: “Varsky es pelotudo. Mirá que le tengo aprecio, pero es pelotudo. Se gana la antipatía”, se escuchó decir al conductor. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios compartieron el fragmento y reaccionaron al insólito momento ocurrido durante la transmisión.