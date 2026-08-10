Jeff Bezos, muy cerca de convertirse en accionista de un club de la Premier League

A su lado aparece Saverin, otro empresario de enorme patrimonio que participó de la creación de Facebook antes de desarrollar una carrera vinculada principalmente con las inversiones y la tecnología. Bhatia, por su parte, conoce de cerca el mundo del fútbol inglés debido a su pasado como propietario del Queens Park Rangers.

El consorcio que reúne a los tres empresarios pretende quedarse con una porción considerable del Liverpool, aunque todavía resta conocer las condiciones definitivas de la operación. Una participación superior al 30% no implicaría necesariamente el control absoluto de la institución, pero sí otorgaría a los nuevos inversores un peso considerable dentro de la estructura societaria.

Fenway Sports Group ya había vendido una participación

En septiembre de 2023, Fenway Sports Group había acordado la venta de una participación minoritaria del Liverpool a Dynasty Equity, una firma estadounidense de inversión privada. Aquella operación fue valuada entre 80 y 160 millones de libras y permitió incorporar capital externo sin que FSG perdiera el control del club.

Según explicó entonces el propio Liverpool, los fondos obtenidos tuvieron diferentes destinos. Entre ellos estuvieron el pago de deuda bancaria acumulada durante la pandemia, la ampliación de Anfield y la construcción del nuevo centro de entrenamiento. También se utilizaron recursos para adquirir los terrenos correspondientes a la antigua ciudad deportiva de Melwood.

El antecedente permite entender la estrategia que Fenway Sports Group viene desarrollando en relación con la estructura financiera del Liverpool. En lugar de desprenderse completamente de la institución, el grupo estadounidense abrió progresivamente las puertas a inversores externos.

Ahora, la magnitud de la participación que busca adquirir el nuevo consorcio hace que las negociaciones sean particularmente relevantes. Más del 30% del Liverpool representaría un movimiento accionario de enorme importancia para los Reds, especialmente si finalmente se confirma la presencia de Bezos entre los nuevos socios.