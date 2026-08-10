Jeff Bezos, muy cerca de convertirse en accionista de un club de la Premier League
El fundador de Amazon integra un consorcio que negocia la compra de más del 30% del club inglés. La operación es encabezada por Amit Bhatia y también incluye a Eduardo Saverin.
Jeff Bezos podría desembarcar en el fútbol inglés de la mano del Liverpool. El fundador de Amazon forma parte de un consorcio empresarial que negocia con Fenway Sports Group, propietario de los Reds, la adquisición de una participación superior al 30% de la institución. La información fue adelantada por Sky Sports y, de concretarse, representaría uno de los movimientos accionariales más importantes de los últimos años en el club.
El grupo inversor está encabezado por el empresario británico-indio Amit Bhatia, director general de AyBe Capital Advisers y expropietario del Queens Park Rangers. Además de Bezos, también participa Eduardo Saverin, cofundador de Facebook. De esta manera, la eventual operación reuniría a empresarios de enorme poder económico y convertiría al Liverpool en uno de los grandes protagonistas del mercado de inversiones deportivas.
Por el momento, no trascendieron ni el monto que se pagaría por la participación ni una fecha concreta para el cierre del acuerdo. Sin embargo, las negociaciones estarían avanzadas y el porcentaje buscado por el consorcio sería superior al 30% de la propiedad del histórico club de Anfield.
La operación no significaría, al menos según la información disponible, un cambio inmediato de propietario. Fenway Sports Group continuaría al frente de la institución, aunque la incorporación de nuevos inversores modificaría de manera significativa la composición accionaria. La llegada de Bezos, Saverin y Bhatia supondría además un salto considerable en el perfil financiero de los socios vinculados al club.
Bezos y una inversión que puede cambiar el perfil del Liverpool
La presencia de Bezos es, naturalmente, uno de los aspectos que mayor repercusión generó alrededor de la negociación. El empresario estadounidense, fundador de Amazon, es una de las personas más ricas del planeta y su eventual ingreso al Liverpool trasladaría al club a una dimensión todavía mayor en términos de exposición internacional y capacidad financiera.
A su lado aparece Saverin, otro empresario de enorme patrimonio que participó de la creación de Facebook antes de desarrollar una carrera vinculada principalmente con las inversiones y la tecnología. Bhatia, por su parte, conoce de cerca el mundo del fútbol inglés debido a su pasado como propietario del Queens Park Rangers.
El consorcio que reúne a los tres empresarios pretende quedarse con una porción considerable del Liverpool, aunque todavía resta conocer las condiciones definitivas de la operación. Una participación superior al 30% no implicaría necesariamente el control absoluto de la institución, pero sí otorgaría a los nuevos inversores un peso considerable dentro de la estructura societaria.
Fenway Sports Group ya había vendido una participación
En septiembre de 2023, Fenway Sports Group había acordado la venta de una participación minoritaria del Liverpool a Dynasty Equity, una firma estadounidense de inversión privada. Aquella operación fue valuada entre 80 y 160 millones de libras y permitió incorporar capital externo sin que FSG perdiera el control del club.
Según explicó entonces el propio Liverpool, los fondos obtenidos tuvieron diferentes destinos. Entre ellos estuvieron el pago de deuda bancaria acumulada durante la pandemia, la ampliación de Anfield y la construcción del nuevo centro de entrenamiento. También se utilizaron recursos para adquirir los terrenos correspondientes a la antigua ciudad deportiva de Melwood.
El antecedente permite entender la estrategia que Fenway Sports Group viene desarrollando en relación con la estructura financiera del Liverpool. En lugar de desprenderse completamente de la institución, el grupo estadounidense abrió progresivamente las puertas a inversores externos.
Ahora, la magnitud de la participación que busca adquirir el nuevo consorcio hace que las negociaciones sean particularmente relevantes. Más del 30% del Liverpool representaría un movimiento accionario de enorme importancia para los Reds, especialmente si finalmente se confirma la presencia de Bezos entre los nuevos socios.
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