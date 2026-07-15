Subastaron el esqueleto de uno de los Tiranosaurios Rex más grandes descubiertos hasta la fecha: a cuánto

Para referencia, su cráneo mide 137 centímetros, y uno de sus fémures, unos 128,9 centímetros.

Los huesos hallados representan entre el 75% y el 80% de la masa ósea del animal, según información de Sotheby's, y por su tamaño general y el grado de desarrollo óseo, se pudo determinar que el esqueleto de Gus perteneció a un individuo adulto muy grande y robusto.

Gus es un espécimen único con la increíble cantidad de 183 elementos óseos fósiles, además de 30 de las 32 costillas abdominales, las cuales son raramente encontradas.

Además, el cráneo de Gus se encuentra excepcionalmente bien conservado, con aproximadamente el 82% de los huesos representados, incluyendo las seis denticiones.

Como era de esperarse en un ejemplar de semejante valor para invetigadores, museos y paleontólogos, Gus se vendió el martes de esta semana en menos de 10 minutos de remate en Nueva York.

El Tiranosaurio Rex fue adquirido por un comprador anónimo que pagó US$50.1 millones contra el valor inicial que estaba fijado en entre 20 y 30 millones de dólares.