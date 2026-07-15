Subastaron el esqueleto de uno de los Tiranosaurios Rex más grandes descubiertos hasta la fecha: a cuánto
El ejemplar, conocido como Gus, tiene unos 67 millones de años y duró apenas 10 minutos en un remate de Sotheby's. El nuevo dueño no se dio a conocer.
Esta semana salió a subasta uno de los esqueletos de Tiranosaurio Rex más grandes de los que se tengan registro hasta la fecha: se trata de Gus, un ejemplar que alcanzó un precio final de US$ 50.1 millones en la casa Sotheby's de Nueva York.
Gus "tiene", por decirlo de algún modo, unos 67 millones de años. Caminó sobre la Tierra en el período Cretácico Tardío, y cuando murió sus huesos quedaron como testigo de su existencia en lo que hoy en día es el territorio de Dakota del Sur, Estados Unidos.
Esto es, hasta que en 2021 alguien se topó con él.
El hallazgo fue profundizado entre 2021 y 2023, cuando los investigadores rastrearon los huesos de Gus por terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur.
Con el tiempo fue posible reconstruir el cuerpo de Gus al 63%, y hoy en día está montado en una postura depredadora sobre una estructura de acero hecha a medida para sostenerlo en su plenitud de aproximadamente 11,6 metros de largo y una altura de 3,8 metros.
Para referencia, su cráneo mide 137 centímetros, y uno de sus fémures, unos 128,9 centímetros.
Los huesos hallados representan entre el 75% y el 80% de la masa ósea del animal, según información de Sotheby's, y por su tamaño general y el grado de desarrollo óseo, se pudo determinar que el esqueleto de Gus perteneció a un individuo adulto muy grande y robusto.
Gus es un espécimen único con la increíble cantidad de 183 elementos óseos fósiles, además de 30 de las 32 costillas abdominales, las cuales son raramente encontradas.
Además, el cráneo de Gus se encuentra excepcionalmente bien conservado, con aproximadamente el 82% de los huesos representados, incluyendo las seis denticiones.
Como era de esperarse en un ejemplar de semejante valor para invetigadores, museos y paleontólogos, Gus se vendió el martes de esta semana en menos de 10 minutos de remate en Nueva York.
El Tiranosaurio Rex fue adquirido por un comprador anónimo que pagó US$50.1 millones contra el valor inicial que estaba fijado en entre 20 y 30 millones de dólares.
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