Iluminaron el Empire State con los colores argentinos para celebrar el pase a la final del Mundial 2026
El emblemático rascacielos de Nueva York brilló con luz celeste y blanca tras el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la locura en nuestro país, sino que también conquistó el corazón de una de las metrópolis más importantes del mundo, como fue el caso de Nueva York, que se iluminó de celeste y blanco.
Este miércoles por la noche, el icónico Empire State Building de la Gran Manzana se iluminó por completo con los colores celeste y blanco para homenajear el pase de la Scaloneta al partido definitivo del torneo.
La imponente postal del rascacielos iluminado se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue celebrada por las cuentas oficiales del edificio y de la diplomacia argentina en territorio estadounidense.
Desde la cuenta oficial del Consulado General de Argentina en Nueva York compartieron una espectacular fotografía del frente del edificio consular y del rascacielos brillando en sintonía.
"¡Argentina está en la final de la Copa del Mundo! Y Nueva York ya lo está sintiendo. A solo unas cuadras de distancia, la fachada del Consulado General de Argentina y el Empire State Building brillan con los colores de nuestra bandera. ¡Nos vemos el domingo!", expresaron con entusiasmo.
Por su parte, la cuenta oficial del propio Empire State en la plataforma X (antes Twitter) subió un impactante video de la estructura tiñéndose de celeste y blanco, acompañado por un mensaje de felicitación para el plantel de Lionel Scaloni.
"¡Argentina gana 2-1! Estamos brillando en celeste y blanco en celebración del equipo nacional de fútbol", postearon desde la cuenta del emblemático monumento neoyorquino.
Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026
El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).
El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.
Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.
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