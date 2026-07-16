Iluminaron el Empire State con los colores argentinos para celebrar el pase a la final del Mundial 2026

Iluminaron el Empire State con los colores argentinos para celebrar el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026

Por su parte, la cuenta oficial del propio Empire State en la plataforma X (antes Twitter) subió un impactante video de la estructura tiñéndose de celeste y blanco, acompañado por un mensaje de felicitación para el plantel de Lionel Scaloni.

"¡Argentina gana 2-1! Estamos brillando en celeste y blanco en celebración del equipo nacional de fútbol", postearon desde la cuenta del emblemático monumento neoyorquino.

Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).

El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.

Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.