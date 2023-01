Facundo Medina cruzó a un periodista por Messi: "¿Todavía te quedan dudas de que es el mejor?"

Tras el final del partido, Medina fue entrevistado por los medios franceses y se refirió a la ausencia de Messi en el partido y le marcó la cancha a un periodista que puso en duda que Messi siga siendo el mejor jugador del mundo. "No, ¿Todavía te queda dudas de que es el mejor? Me parece que es una pregunta media rara la que me estas haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que no deje de jugar", disparó incrédulo Medina.