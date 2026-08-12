Problemas en Corinthians: Memphis Depay explotó y amenaza con acciones legales

La explicación de Corinthians

La respuesta del club había llegado poco antes, mediante un comunicado oficial en el que se confirmó que Memphis no continuará en Corinthians. La entidad sostuvo que la decisión estuvo relacionada exclusivamente con su situación económica y con la necesidad de evitar nuevos compromisos que puedan afectar sus finanzas.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

"El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del atleta Memphis Depay. Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", señaló el club.

Corinthians también remarcó que la determinación fue tomada luego de analizar las obligaciones económicas actuales y futuras de la institución. "Tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros", sostuvo la entidad, antes de explicar que asumir un nuevo contrato de esa magnitud no resultaba compatible con el equilibrio que busca mantener.

"Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución", agregó el comunicado.

El balance de Memphis Depay en Corinthians

La salida del delantero marca el final de una etapa de dos años en el fútbol brasileño. Memphis había llegado al Timao en 2024 como una de las grandes incorporaciones del mercado y terminó convirtiéndose en una pieza importante del equipo.

Durante su estadía en San Pablo disputó 79 partidos, convirtió 20 goles y aportó 15 asistencias. Además, fue parte de tres conquistas: el Paulistão 2025, la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026. Ahora, su futuro vuelve a quedar abierto en medio de un conflicto contractual que podría escalar durante las próximas semanas.