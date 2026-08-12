Problemas en Corinthians: Memphis Depay explotó y amenaza con acciones legales
El delantero neerlandés aseguró que existía un acuerdo para extender su contrato por dos años y cuestionó públicamente a la dirigencia del Timao, que argumentó motivos económicos para no renovarlo.
La relación entre Memphis Depay y Corinthians terminó de la peor manera. El club brasileño anunció que no le ofrecerá un nuevo contrato al delantero neerlandés y justificó la determinación en la necesidad de preservar el equilibrio financiero de la institución. La respuesta del futbolista no tardó en llegar: se mostró furioso, aseguró que existía un acuerdo vigente para extender su vínculo y advirtió que tomará medidas para defender sus intereses.
La noticia se conoció en un momento especialmente delicado para el Timao, ya que el equipo está a pocos días de afrontar un compromiso de enorme importancia. El club visitará a Rosario Central este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que la revancha se disputará la semana siguiente en San Pablo.
Memphis Depay cuestionó a la dirigencia
A través de sus redes sociales, el exjugador de Barcelona expresó su sorpresa y malestar por la decisión de Corinthians. Según su versión, la continuidad por dos temporadas más ya había sido acordada con distintos sectores de la institución. "Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue explícitamente acordada por el presidente, así como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso...", escribió el delantero en su cuenta de X.
El futbolista dejó claro que no estaba de acuerdo con la determinación adoptada por el club y anticipó que no permanecerá pasivo frente a la situación. La publicación rápidamente generó repercusión en Brasil y puso en evidencia que el cierre del ciclo entre ambas partes está lejos de ser amistoso.
"No quería esta situación y siempre respeté al club a lo largo del proceso, pero ahora me veo forzado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero pueden estar seguros de que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción", agregó Depay.
La explicación de Corinthians
La respuesta del club había llegado poco antes, mediante un comunicado oficial en el que se confirmó que Memphis no continuará en Corinthians. La entidad sostuvo que la decisión estuvo relacionada exclusivamente con su situación económica y con la necesidad de evitar nuevos compromisos que puedan afectar sus finanzas.
"El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del atleta Memphis Depay. Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", señaló el club.
Corinthians también remarcó que la determinación fue tomada luego de analizar las obligaciones económicas actuales y futuras de la institución. "Tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros", sostuvo la entidad, antes de explicar que asumir un nuevo contrato de esa magnitud no resultaba compatible con el equilibrio que busca mantener.
"Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución", agregó el comunicado.
El balance de Memphis Depay en Corinthians
La salida del delantero marca el final de una etapa de dos años en el fútbol brasileño. Memphis había llegado al Timao en 2024 como una de las grandes incorporaciones del mercado y terminó convirtiéndose en una pieza importante del equipo.
Durante su estadía en San Pablo disputó 79 partidos, convirtió 20 goles y aportó 15 asistencias. Además, fue parte de tres conquistas: el Paulistão 2025, la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026. Ahora, su futuro vuelve a quedar abierto en medio de un conflicto contractual que podría escalar durante las próximas semanas.
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