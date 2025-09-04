Feriado por clasificar al Mundial 2026: el decreto del gobierno de Paraguay

El funcionario había anticipado que el asueto iba a ser tanto para el sector público como para el privado, y resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.

Paraguay cortó una racha de 15 años sin clasificaciones mundialistas tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este resultado, y tras una interesante campaña, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanzó los 25 puntos, aseguró el sexto puesto y se metió en el Mundial 2026. La última participación paraguaya había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, firmando la mejor actuación de su historia.

En aquella cita mundialista, la "Albirroja" estuvo dirigida por el argentino Tata Martino y fue eliminada por España, que luego se consagraría campeón por primera y única vez en su historia.

Con el punto obtenido, Paraguay se aseguró el sexto lugar de la tabla con 25 unidades, lo que le garantiza un boleto directo a la próxima cita mundialista.