Paraguay empató con Ecuador y se clasificó al Mundial 2026 tras 15 años de ausencia

Paraguay cortó una racha de 15 años sin clasificaciones mundialistas tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanzó los 25 puntos, aseguró el sexto puesto y se metió en el Mundial 2026. La última participación paraguaya había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, firmando la mejor actuación de su historia.