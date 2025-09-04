Paraguay empató con Ecuador y se clasificó al Mundial 2026 tras 15 años de ausencia
La Albirroja empató 0-0 y aseguró su lugar en la Copa del Mundo. Los dirigidos por Gustavo Alfaro volverán a esta competencias después de Sudáfrica 2010.
Paraguay cortó una racha de 15 años sin clasificaciones mundialistas tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanzó los 25 puntos, aseguró el sexto puesto y se metió en el Mundial 2026. La última participación paraguaya había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, firmando la mejor actuación de su historia.
Con el punto obtenido, Paraguay se aseguró el sexto lugar de la tabla con 25 unidades, lo que le garantiza un boleto directo a la próxima cita mundialista. Por su parte, Ecuador —dirigido por Sebastián Beccacece— ya había asegurado su clasificación en fechas anteriores, por lo que el empate en Asunción no modificó su situación en la tabla.
En la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay visitará a Perú el martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas. En simultáneo, Ecuador recibirá a la Selección Argentina, también el martes 9 a partir de las 20 horas.
Paraguay vs. Ecuador: probables formaciones
- Paraguay: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Alfaro.
- Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Paraguay vs. Ecuador: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Defensores del Chaco.
- Árbitro: Raphael Claus (BRA).
- VAR: Rodolpho Toski (BRA).
- TV: TyC Sports Play.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
