Fernando Gago, tras la victoria ante Rosario Central: "Mi continuidad nunca estuvo en duda"

Embed #AHORA - GAGO CONFIRMA QUE SEGUIRÁ SIENDO EL ENTRENADOR DE BOCA. pic.twitter.com/5jGEScwoSk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025

Sin embargo, se hizo cargo de la caída ante Alianza Lima el pasado martes, que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores: "Yo soy la cabeza, soy el responsable y tengo muy claro que la gente se va a manifestar. Ahora, sí tengo cosas para seguir compitiendo y esa es nuestra ambición como equipo".

"Hoy necesitábamos ganar por el equipo, dolió mucho la derrota, pero hay que seguir. Vamos a seguir compitiendo. Acá me enseñaron que no hay que rendirse nunca, este club tiene cierta forma de vivir estas cosas que es así", señaló ante un gran número de periodistas.

Respecto del errático presente de Edinson Cavani, señaló: "Hay rachas, es normal en un delantero. Pero a un jugador que hizo más de 500 goles no le puedo enseñar nada, pero sí lo tenemos que abastecer. Confío muchísimo en los delanteros que tenemos", apuntó.

Finalmente, volvió a referirse a su situación con el club y las versiones que indicaban que hoy sería su último partido al frente del Xeneize: "No me afectaron los rumores porque no eran ciertos".

El halago de Gago a la hinchada de Boca

El entrenador de Boca sólo tuvo palabras de gratitud para la gente que lo silbó e insultó en la noche de este viernes: "Para el hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Hoy fue increíble cómo reaccionaron ante una derrota muy dura", comenzó indicando.

"La hinchada hoy acompañó, estuvo alentando. ¿Se manifiesta? Sí, se manifiesta. Es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho. Lo de la gente es fantástico", sumó.

Embed "LO DE LA GENTE ES FANTÁSTICO" declaró Fernando Gago luego del partido ante Central. pic.twitter.com/ALgeIuBCoW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025