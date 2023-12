La reflexión de Fernando Signorini sobre el título del mundo de la Selección Argentina

Y además, agregó: "El pueblo salió a festejar porque se ganó, pero sí Argentina perdía la final no iba a servir de nada. Messi hubiera sido el que nunca gana nada, a Di María lo hubiesen destrozado y a Scaloni ni te cuento".

Y por último, para finalizar, lanzó una feroz crítica para los periodistas que cubrieron todo el proceso de este equipo durante los años que no se pudieron conseguir las cosas: "No olvidemos que Messi fue ferozmente criticado: lo trataban de pecho frío, decían que no cantaba el himno, que no sentía la camiseta. En el caso de Di María, un periodista llegó a arrodillarse ante una cámara para pedir que no lo citaran más".

Y cerró: "Eso también explica porqué en este país se fabrican toneladas de dulce de leche: hay que rellenar un montón de panqueques. En nuestro fútbol, lamentablemente, cada conquista atrasa y genera que no haya cambios por mucho tiempo. Aquí los triunfos son el árbol que tapa al monte”.

