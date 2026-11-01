Ferro se quedó sin final por el primer ascenso: qué necesita para volver a Primera División

Octavos de final: Se disputan a partido único en la cancha del mejor ubicado. Por finalizar segundo en la Zona A, Ferro jugará de local frente al octavo clasificado de la Zona B. Cuenta con ventaja deportiva, por lo que un empate al cabo de los 90 minutos le alcanzará para clasificar a la siguiente ronda.

Cuartos de final y Semifinales: Las series se disputan a ida y vuelta, reordenando los cruces según la posición en la tabla general de la fase regular (donde se suma el perdedor de la Gran Final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez como número uno). En caso de igualdad en puntos y diferencia de gol al término de la serie, avanzará el equipo mejor posicionado.