Ferro se quedó sin final por el primer ascenso: qué necesita para volver a Primera División
El Verdolaga empató 0-0 ante Acassuso y terminó segundo en la Zona A por diferencia de gol detrás de Godoy Cruz. La única vía para regresar a la máxima categoría será por el Reducido.
Un trago amargo sacudió a Caballito en la última jornada de la fase regular. Ferro Carril Oeste igualó 0-0 ante Acassuso —equipo que ya había descendido— y dejó escapar la posibilidad de jugar la Gran Final por el primer ascenso directo a la Liga Profesional. El conjunto verde dependía de sí mismo para quedarse con la Zona A, pero la falta de contundencia terminó beneficiando a Godoy Cruz, que venció agónicamente 2-1 a Almirante Brown.
Ambos equipos finalizaron al frente de la tabla con 66 puntos, pero el Tomba se adjudicó el primer puesto gracias a su mejor saldo de goles (+20 frente a los +7 de Ferro). De este modo, los mendocinos disputarán la definición por el título de la categoría frente a Tristán Suárez (ganador de la Zona B), mientras que el equipo de Caballito deberá buscar el segundo boleto a la máxima división por el camino más largo.
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Ferro se quedó sin final por el primer ascenso: qué necesita para volver a Primera División
Para conseguir el ansiado regreso a Primera División, Ferro tendrá que afrontar cuatro etapas eliminatorias que suman un total de siete partidos:
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Octavos de final: Se disputan a partido único en la cancha del mejor ubicado. Por finalizar segundo en la Zona A, Ferro jugará de local frente al octavo clasificado de la Zona B. Cuenta con ventaja deportiva, por lo que un empate al cabo de los 90 minutos le alcanzará para clasificar a la siguiente ronda.
Cuartos de final y Semifinales: Las series se disputan a ida y vuelta, reordenando los cruces según la posición en la tabla general de la fase regular (donde se suma el perdedor de la Gran Final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez como número uno). En caso de igualdad en puntos y diferencia de gol al término de la serie, avanzará el equipo mejor posicionado.
La Gran Final: Se juega a ida y vuelta entre los dos sobrevivientes del cuadro. A diferencia de las fases previas, aquí se elimina la ventaja deportiva: de persistir la paridad en el marcador global al finalizar los 180 minutos, el segundo ascenso a Primera División se definirá directamente mediante los tiros desde el punto penal.
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