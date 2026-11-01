La formación confirmada de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera
Rodolfo Arruabarrena definió el once inicial con una modificación respecto al triunfo ante Independiente: todos los detalles.
En la antesala de un choque decisivo por la penúltima fecha del Torneo Clausura, Boca se prepara para recibir a River este domingo en La Bombonera; y Rodolfo Arruabarrena ultimó los detalles en la formación, con un cambio confirmado en la defensa y un interrogante abierto en el tridente de ataque.
El entrenador xeneize dispuso una variante obligada y táctica en la última línea: tras superar una molestia física que lo marginó del duelo ante Independiente, Lautaro Blanco recuperará la titularidad en el lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida, quien regresará al banco de suplentes.
En tanto, el mediocampo se mantendrá inalterable con la base que viene sosteniendo los duelos de máxima exigencia, apostando al equilibrio que aportan Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado. En la ofensiva, y tras ratificarlo en la charla técnica, Arruabarrena apostará por la misma fórmula del triunfo agónico en Avellaneda: Leonel Flores y Sebastián Villa se moverán como extremos para abastecer al goleador Miguel Merentiel, dejando como alternativas de peso entre los relevos a jugadores como Alan Velasco y Enner Valencia.
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La formación CONFIRMADA de Boca vs. River por el Torneo Apertura
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Horario y televisación
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Hora: 15:00.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Silvio Trucco.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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