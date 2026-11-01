La formación confirmada de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera

En tanto, el mediocampo se mantendrá inalterable con la base que viene sosteniendo los duelos de máxima exigencia, apostando al equilibrio que aportan Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado. En la ofensiva, y tras ratificarlo en la charla técnica, Arruabarrena apostará por la misma fórmula del triunfo agónico en Avellaneda: Leonel Flores y Sebastián Villa se moverán como extremos para abastecer al goleador Miguel Merentiel, dejando como alternativas de peso entre los relevos a jugadores como Alan Velasco y Enner Valencia.