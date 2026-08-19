Festejo insólito en la Conference League: el presidente entró al vestuario con una bolsa llena de plata
Ardian Bardhi, máxima autoridad del Dinamo City de Tirana, sorprendió a sus futbolistas después de avanzar a los playoffs y ya prometió un premio si eliminan al Pafos.
La clasificación del Dinamo City de Tirana a los playoffs de la Conference League 2026/27 tuvo un festejo tan particular como inesperado. Después de eliminar al Auda de Letonia, el presidente del club albanés, Ardian Bardhi, irrumpió en el vestuario con una bolsa cargada de dinero y decidió premiar personalmente a sus futbolistas por el logro conseguido.
La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y llamó la atención de distintos medios europeos. En las imágenes se puede observar al dirigente ingresando al vestuario en plena celebración y arrojando la bolsa con fajos de billetes en el centro de la sala. Los jugadores, sorprendidos por la situación, se abalanzaron sobre el dinero mientras continuaban festejando la clasificación.
El episodio se produjo después de que el Dinamo City consiguiera una contundente victoria frente al Auda en el partido de vuelta. El conjunto albanés había perdido 1-0 en el primer encuentro disputado en Letonia, pero consiguió revertir completamente la serie como local con un 4-0 que le permitió meterse en la instancia decisiva del certamen. Según informó Cadena SER, Bardhi no se limitó a entregar el dinero.
El presidente del Dinamo City prometió otro premio millonario
El presidente también compartió la celebración con el plantel, participó de los cánticos y posteriormente brindó unas palabras frente a sus futbolistas, quienes respondieron con una ovación. La particular recompensa no terminó con la clasificación frente al Auda. Bardhi ya estableció cuál será el próximo incentivo para el plantel: 500.000 euros si el Dinamo City consigue eliminar al Pafos de Chipre y accede a la fase de grupos de la Conference League.
La serie contra el conjunto chipriota será el último obstáculo para alcanzar ese objetivo. El primer partido se disputará el 20 de agosto en el Elbasan Arena, mientras que la revancha tendrá lugar el 27 de agosto en territorio chipriota.
Se están jugando los playoffs de la Conference League 2026/27
La promesa económica le agregó todavía más atractivo a una campaña europea que ya resulta histórica para el conjunto de Tirana. El equipo tuvo que atravesar tres rondas de clasificación y consiguió avanzar en todas, incluso después de haber comenzado con una derrota.
Las imágenes del festejo muestran a Bardhi completamente involucrado con sus jugadores. El dirigente se abrazó con integrantes del plantel, encabezó los festejos y terminó en medio de una escena poco habitual para el fútbol europeo. La magnitud de la recompensa llamó especialmente la atención porque el Dinamo City pertenece a una liga con mucha menor exposición internacional que las principales competencias del continente.
Por eso, el avance del equipo en el torneo representa una oportunidad para aumentar la visibilidad del fútbol albanés.
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