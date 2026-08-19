Festejo insólito en la Conference League: el presidente entró al vestuario con una bolsa llena de plata

Se están jugando los playoffs de la Conference League 2026/27

La promesa económica le agregó todavía más atractivo a una campaña europea que ya resulta histórica para el conjunto de Tirana. El equipo tuvo que atravesar tres rondas de clasificación y consiguió avanzar en todas, incluso después de haber comenzado con una derrota.

Las imágenes del festejo muestran a Bardhi completamente involucrado con sus jugadores. El dirigente se abrazó con integrantes del plantel, encabezó los festejos y terminó en medio de una escena poco habitual para el fútbol europeo. La magnitud de la recompensa llamó especialmente la atención porque el Dinamo City pertenece a una liga con mucha menor exposición internacional que las principales competencias del continente.

Por eso, el avance del equipo en el torneo representa una oportunidad para aumentar la visibilidad del fútbol albanés.