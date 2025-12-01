Mundial de Clubes 2029: los equipos ya clasificados tras la definición de la Copa Libertadores

mundial de clubes trofeo.jpg

Mucha expectativa por la sede del Mundial de Clubes 2029

La FIFA aún no confirmó oficialmente cuál será la sede del Mundial de Clubes 2029. Sin embargo, se espera que el anuncio llegue en los próximos meses, cuando el organismo termine de definir los aspectos logísticos y organizativos del certamen. Mientras tanto, la lista de equipos clasificados continúa ampliándose a la espera de las definiciones que restan en cada confederación y genera mucha expectativa en los hinchas por un nuevo campeonato totalmente renovado.