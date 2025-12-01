Mundial de Clubes 2029: los equipos ya clasificados tras la definición de la Copa Libertadores
El Mundial de Clubes 2029 suma nuevos equipos clasificados y ya toma forma con representantes de Asia, Europa, África y Concacaf que aseguraron su lugar.
El Al-Ahli de Arabia Saudita se convirtió en el primer equipo del planeta en asegurar su boleto al proclamarse campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2024-25. El club saudí ratificó su dominio regional y se transformó en el representante inicial del continente asiático en el torneo que organizará la FIFA.
Desde Europa, el Paris Saint-Germain consiguió su clasificación tras quedarse con la UEFA Champions League 2024-25. El conjunto francés derrotó con contundencia 5-0 al Inter de Milán en la final y obtuvo así un pasaje directo al Mundial de Clubes 2029, en lo que será una de las presencias más destacadas del certamen.
En África, el Pyramids FC de Egipto hará historia con su primera participación mundialista. El equipo se coronó campeón de la Liga de Campeones de la CAF y se une al grupo de clubes que representarán al continente en la próxima edición del torneo internacional.
La representación de Concacaf quedó en manos de Cruz Azul, que se clasificó tras conquistar la Copa de Campeones 2025. El equipo mexicano superó al Columbus Crew en la final y aseguró su lugar en la cita global, donde buscará competir mano a mano con las potencias del fútbol mundial.
Mucha expectativa por la sede del Mundial de Clubes 2029
La FIFA aún no confirmó oficialmente cuál será la sede del Mundial de Clubes 2029. Sin embargo, se espera que el anuncio llegue en los próximos meses, cuando el organismo termine de definir los aspectos logísticos y organizativos del certamen. Mientras tanto, la lista de equipos clasificados continúa ampliándose a la espera de las definiciones que restan en cada confederación y genera mucha expectativa en los hinchas por un nuevo campeonato totalmente renovado.
