Fin de semana redondo para Boca: ganó dos clásicos, campeón en básquet y también en vóley

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaFutsal/status/2045629849578913862&partner=&hide_thread=false ¡GANÓ !#Boca 3 - River 2



Goles: Taliercio, Leguizamón y Menzeguez.



El Xeneize suma de a tres en el Superclásico y sigue invicto. ¡Vamos Boca! #DaleBoca pic.twitter.com/zvZU9PuYAU — Boca Futsal (@BocaFutsal) April 18, 2026

Las Guerreras, custodias del trono nacional del voley

La épica no estaría completa sin el voleibol. En La Plata, las chicas del "Xeneize" demostraron por qué llevan el apodo de "Las Guerreras". En una final contra Gimnasia que exigió lo mejor de su repertorio, Boca se impuso con autoridad (parciales de 26-24, 25-16, 20-25 y 25-15). Con este triunfo, alcanzaron su novena estrella en la Liga Argentina Femenina, consolidando una dinastía que parece no tener fin en el vóley nacional.

La estocada final: el miércoles puede ser perfecto

Lo más inquietante para sus rivales es que la ambición de La Ribera no se detiene. El próximo miércoles a las 20:00, el Boca Predio será el escenario de otro capítulo crucial. La Reserva de Mariano Herrón tiene la oportunidad de cerrar esta semana de ensueño con un nuevo título frente a River. "No es solo ganar, es la forma en que el club está compitiendo en cada disciplina", comentan en los pasillos de Brandsen 805.

Boca ha pasado de la alegría del Superclásico a la gloria continental y nacional en menos de un suspiro. Este fin de semana fue la prueba irrefutable de que, cuando el gigante se despierta, no hay disciplina que quede a salvo.