Fin de semana redondo para Boca: ganó dos clásicos, campeón en básquet y también en vóley
Desde el viernes hasta el domingo, la hegemonía del azul y oro fue total en varias disciplinas: campeón de América, campeonas nacionales y dos triunfos ante River.
El calendario marcará el 20 de abril de 2026 como el día en que el Boca dejó de ser "solo" el equipo de fútbol más popular para confirmarse como una maquinaria polideportiva implacable. Lo que sucedió en las últimas 48 horas no fue una racha de suerte, fue una exhibición de poderío institucional que barrió con todo a su paso, dejando vitrinas llenas y clásicos ganados en cuatro frentes distintos.
El rugido de América en el parqué: Boca campeón internacional en básquet
La gesta comenzó el sábado en el Templo del Rock. Bajo la dirección estratégica de Nicolás Casalánguida, el básquet xeneize rompió su propio techo de cristal al conquistar, por primera vez en su historia, la Basketball Champions League Américas (BCLA).
En una final de altísima intensidad contra el Sesi Franca, el azul y oro mostró una madurez asombrosa para imponerse 86 a 72. El nombre de Francisco Cáffaro quedará grabado en los libros dorados del club: no solo dominó la pintura, sino que se alzó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP), liderando a un equipo que puso a la Argentina nuevamente en la cima del básquet continental.
El Superclásico como denominador común en futbol y futsal
Mientras el país futbolero se paralizaba con el gol de Leandro Paredes en el Monumental para el 1-0 definitivo, el ADN ganador se replicaba en el Quinquela Martín. Allí, en un duelo de futsal de dientes apretados, Boca volvió a someter a River Plate por 3 a 2.
Los tantos de Francisco Taliercio, Nicolás Leguizamón y Gerardo Menseguez no solo sirvieron para humillar al eterno rival en el 40x20, sino para ratificar un presente aterrador en el torneo local: cinco jugados, cinco ganados. El equipo es líder absoluto, invicto y con el pecho inflado tras otra victoria en el derbi.
Las Guerreras, custodias del trono nacional del voley
La épica no estaría completa sin el voleibol. En La Plata, las chicas del "Xeneize" demostraron por qué llevan el apodo de "Las Guerreras". En una final contra Gimnasia que exigió lo mejor de su repertorio, Boca se impuso con autoridad (parciales de 26-24, 25-16, 20-25 y 25-15). Con este triunfo, alcanzaron su novena estrella en la Liga Argentina Femenina, consolidando una dinastía que parece no tener fin en el vóley nacional.
La estocada final: el miércoles puede ser perfecto
Lo más inquietante para sus rivales es que la ambición de La Ribera no se detiene. El próximo miércoles a las 20:00, el Boca Predio será el escenario de otro capítulo crucial. La Reserva de Mariano Herrón tiene la oportunidad de cerrar esta semana de ensueño con un nuevo título frente a River. "No es solo ganar, es la forma en que el club está compitiendo en cada disciplina", comentan en los pasillos de Brandsen 805.
Boca ha pasado de la alegría del Superclásico a la gloria continental y nacional en menos de un suspiro. Este fin de semana fue la prueba irrefutable de que, cuando el gigante se despierta, no hay disciplina que quede a salvo.
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