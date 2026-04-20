La picante burla de Felipe Melo tras el triunfo en el Monumental: "¡Dale Boca, papá!"
El brasileño, confeso hincha xeneize, siguió el Superclásico minuto a minuto y celebró el gol de Paredes. Tras el final, grabó un video dedicado a los hinchas de River que encendió las redes sociales.
El impacto del Superclásico trasciende fronteras y este domingo quedó demostrado una vez más. Desde Brasil, Felipe Melo siguió con atención absoluta lo que sucedía en el Estadio Monumental y, con el triunfo de Boca por 1-0 ya consumado, no dejó pasar la oportunidad para festejar a su estilo: con un mensaje cargado de ironía y dirigido directamente al orgullo del Millonario.
A través de su cuenta de Instagram, el exvolante de la Selección de Brasil fue compartiendo el minuto a minuto del encuentro. El punto máximo de su euforia llegó con el penal de Leandro Paredes. Melo se filmó gritando el gol del capitán xeneize frente a la pantalla, dejando en claro que, pese a nunca haber vestido la camiseta azul y oro, su sentimiento por el club de la Ribera sigue intacto.
Una vez que Darío Herrera marcó el final, el futbolista con pasado en Juventus e Inter de Milán subió la apuesta. Mirando fijo a la cámara de su teléfono, lanzó una frase que enfureció a los locales: "Gallina, ¡dale Boca, papá!". El video no tardó en cruzar la frontera y convertirse en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas xeneizes en las últimas horas.
El sueño de Felipe Melo de ser el entrenador de Boca en un futuro
La relación de Felipe Melo con Boca sumó un nuevo capítulo en 2025, cuando el brasileño reveló que se está preparando formalmente para ser entrenador. En aquel entonces, ante la consulta sobre si se imaginaba dirigiendo en la Bombonera, fue contundente: “Sin dudas que es un sueño. Me estoy preparando y ya cuento con staff para eso. Es algo que tengo en mi mente”.
Mientras termina de pulir su formación táctica, el referente del Fluminense y Palmeiras sigue ejerciendo de "embajador" no oficial del club en el exterior. Su burla tras el triunfo de este domingo en Núñez ratifica que, para Melo, el Superclásico es una cuestión personal que vive con la misma intensidad que si estuviera dentro del campo de juego.
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