La picante burla de Felipe Melo tras el triunfo en el Monumental: "¡Dale Boca, papá!"

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El sueño de Felipe Melo de ser el entrenador de Boca en un futuro

La relación de Felipe Melo con Boca sumó un nuevo capítulo en 2025, cuando el brasileño reveló que se está preparando formalmente para ser entrenador. En aquel entonces, ante la consulta sobre si se imaginaba dirigiendo en la Bombonera, fue contundente: “Sin dudas que es un sueño. Me estoy preparando y ya cuento con staff para eso. Es algo que tengo en mi mente”.