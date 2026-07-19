Final caliente en el Mundial 2026: hubo empujones y Lionel Scaloni intervino tras el título de España
Luego del triunfo por 1-0 con gol de Ferrán Torres, se produjo un tumulto entre algunos jugadores e hinchas argentinos. El entrenador de la Albiceleste ingresó rápidamente al campo para calmar los ánimos.
La final del Mundial 2026 tuvo un cierre cargado de tensión. Tras el triunfo de España por 1-0 sobre la Selección Argentina con el gol convertido por Ferrán Torres, los festejos del conjunto europeo se vieron interrumpidos por un tumulto que involucró a algunos futbolistas y cruces verbales con los hinchas argentinos presentes en el MetLife Stadium.
En medio de la desazón por la derrota, varios jugadores se acercaron a la zona donde se encontraban los simpatizantes argentinos, mientras que del otro lado continuaban las celebraciones españolas. La situación elevó la temperatura del final del encuentro y obligó a la rápida intervención de algunos protagonistas.
Lionel Scaloni fue uno de los primeros en ingresar para separar a los futbolistas de ambos seleccionados y evitar que el episodio pasara a mayores. El entrenador argentino mostró nuevamente su liderazgo en un momento de máxima tensión y trabajó junto a integrantes de ambos cuerpos técnicos para calmar los ánimos.
Final caliente en el Mundial 2026: hubo empujones y Lionel Scaloni intervino tras el título de España
Una vez controlada la situación, Scaloni protagonizó una imagen que volvió a reflejar los valores que caracterizaron a su ciclo al frente de la Selección Argentina: se fundió en un abrazo con Luis de la Fuente, entrenador de España, en un gesto de respeto y reconocimiento tras la final del mundo.
España se quedó con el título gracias al tanto de Ferrán Torres y sumó su segunda estrella en la historia de los Mundiales, mientras que la Albiceleste cerró una destacada participación en la Copa del Mundo, aunque con el sabor amargo de haber quedado a las puertas del bicampeonato. Más allá del final caliente, la imagen del entrenador separando a los jugadores y abrazándose con su colega español terminó siendo una de las postales más destacadas del cierre de la gran final del Mundial 2026.
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