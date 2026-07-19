Final caliente en el Mundial 2026: hubo empujones y Lionel Scaloni intervino tras el título de España

España se quedó con el título gracias al tanto de Ferrán Torres y sumó su segunda estrella en la historia de los Mundiales, mientras que la Albiceleste cerró una destacada participación en la Copa del Mundo, aunque con el sabor amargo de haber quedado a las puertas del bicampeonato. Más allá del final caliente, la imagen del entrenador separando a los jugadores y abrazándose con su colega español terminó siendo una de las postales más destacadas del cierre de la gran final del Mundial 2026.