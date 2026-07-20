Más de 15 provincias sin clases este lunes y martes tras el Mundial 2026
El arranque de la semana encuentra a la gran mayoría del país sin actividad en las aulas, justo tras la final del Mundial que tuvo a la Argentina protagonista.
El cierre del Mundial 2026 y la fiebre futbolística le dan paso a la pausa de medio término en las aulas de todo el país. Durante esta semana, comprendida entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, más de 15 provincias argentinas no tendrán clases debido a las vacaciones de invierno.
En medio de la expectativa con un posible feriado nacional, que incluso fue confirmado pero luego descartado por el Gobierno de Jaiver Milei, los chicos de varios distritos gozan de sus merecidos descansos por el receso.
El esquema dispuesto por las autoridades educativas nacionales se encuentra dividido en etapas para regular el flujo turístico y las dinámicas regionales. De este modo, la presente semana combina a las jurisdicciones que acaban de iniciar sus vacaciones con aquellas que transitan el tramo final del descanso.
En qué provincias no hay clases esta semana tras el Mundial 2026
1. Provincias que arrancaron su receso hoy (del 20 al 31 de julio)
Este lunes 20 de julio comenzó oficialmente el período de descanso escolar de dos semanas para los alumnos de cuatro jurisdicciones clave, entre las que se concentra la mayor densidad poblacional del país:
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Buenos Aires
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
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Chaco
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Santiago del Estero
2. Provincias en su segunda semana de vacaciones (hasta el 24 de julio)
Por otro lado, catorce provincias se encuentran atravesando sus últimos días de receso y deberán retomar la actividad en las aulas el próximo lunes 27 de julio:
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Catamarca
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Chubut
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Corrientes
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Formosa
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Jujuy
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La Pampa
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La Rioja
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Misiones
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Neuquén
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Río Negro
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Salta
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Santa Cruz
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Tierra del Fuego
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Tucumán
De esta manera, el empalme entre la desenfrenada agenda mundialista y el calendario escolar brinda un respiro para millones de estudiantes y familias, quienes aprovechan las dos semanas sin clases para desconectar del ritmo diario en el tramo medio del año.
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