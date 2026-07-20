Más de 15 provincias sin clases este lunes y martes tras el Mundial 2026

Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

2. Provincias en su segunda semana de vacaciones (hasta el 24 de julio)

Por otro lado, catorce provincias se encuentran atravesando sus últimos días de receso y deberán retomar la actividad en las aulas el próximo lunes 27 de julio:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

De esta manera, el empalme entre la desenfrenada agenda mundialista y el calendario escolar brinda un respiro para millones de estudiantes y familias, quienes aprovechan las dos semanas sin clases para desconectar del ritmo diario en el tramo medio del año.