Flamengo se queda corto: pocos hinchas para un partido histórico ante Racing en Copa Libertadores

Sorprendió, y mucho. Flamengo, uno de los clubes con más hinchas de América y acostumbrado a mover multitudes en cada viaje internacional, apenas vendió 2800 de las 4000 entradas asignadas para el duelo decisivo ante Racing en Avellaneda. La cifra, que representa un 70% del cupo disponible, encendió la polémica en Brasil y en Argentina: ¿cómo puede ser que un gigante como el Mengao, a un paso de una nueva final de Copa Libertadores, no haya agotado su tribuna visitante?