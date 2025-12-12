Flamengo vs. Pyramids, por la Copa Challenger de la Copa Intercontinental 2025: horario, formaciones y TV

Flamengo tendrá este sábado un desafío crucial en su aspiración por volver a disputar una final internacional. El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto en un duelo programado para las 14, en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, por la Copa Challenger, en el marco de la semifinal de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro que podrá verse a través de FIFA+ y contará con el arbitraje del catarí Abdulrahman Al-Jassim.