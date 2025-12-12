Flamengo vs. Pyramids, por la Copa Challenger de la Copa Intercontinental 2025: horario, formaciones y TV
El equipo brasileño, fortalecido tras su estreno victorioso ante Cruz Azul, se mide ante un Pyramids que sorprendió a todos en su camino hasta las semifinales
Flamengo tendrá este sábado un desafío crucial en su aspiración por volver a disputar una final internacional. El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto en un duelo programado para las 14, en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, por la Copa Challenger, en el marco de la semifinal de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro que podrá verse a través de FIFA+ y contará con el arbitraje del catarí Abdulrahman Al-Jassim.
El equipo dirigido por Filipe Luiz debutó con una actuación convincente ante Cruz Azul de México, al que superó 2-1 gracias a un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, cuyo nivel lo mantiene como una de las figuras determinantes del plantel. Ese triunfo no solo lo colocó en semifinales, sino que también le permitió adjudicarse el Derbi de las Américas, un logro simbólico pero significativo para la confianza del equipo carioca.
La campaña internacional del Fla reafirma el peso de su historia reciente: con su última Libertadores, se transformó en el club brasileño con más títulos en la competición, un hito que alimenta aún más su identidad ganadora.
El Pyramids llega a este cruce desde un recorrido más extenso y exigente. Bajo la conducción del croata Krunoslav Jurcic, el campeón africano debió atravesar la Eliminatoria África-Asia-Pacífico, donde aplastó 3-0 al Auckland City, el mismo conjunto neozelandés que supo incomodar a Boca en el Mundial de Clubes. Luego, en los cuartos de final, superó 3-1 al Al-Ahli saudí, lo que no solo lo colocó entre los cuatro mejores del torneo, sino que además le dio la Copa África-Asia-Pacífico.
El encuentro no solo definirá quién jugará la gran final frente al Paris Saint-Germain (PSG), sino que también entregará al ganador la Copa Challenger, un incentivo que otorga prestigio adicional a esta semifinal. Para el Mengao, se trata de un paso clave hacia su segunda coronación intercontinental: la primera llegó en 1981, cuando venció 3-0 al Liverpool en la recordada final del antiguo formato. Ahora, con un esquema renovado y un rival emergente enfrente, el equipo de Río buscará acercarse nuevamente a esa gloria que marcó una era.
El Pyramids, por su parte, sueña con dar el golpe y dejar en claro que su irrupción no es casualidad. Con un estilo disciplinado y una motivación histórica, los egipcios intentarán frenar la jerarquía de Flamengo y escribir el capítulo más resonante de su joven trayectoria internacional.
