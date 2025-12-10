Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Flamengo vs. Cruz Azul
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Flamengo vs. Cruz Azul por la Champions League 2025/26.
En la denominada segunda ronda de la Copa Intercontinental, también promocionada como el Derbi de las Américas, Flamengo y Cruz Azul protagonizan este miércoles desde las 14.00 en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán un duelo que promete captar la atención de todo el continente.
El Mengao atraviesa una temporada que quedará grabada en su historia reciente. En menos de siete días levantó la Copa Libertadores tras vencer por la mínima a Palmeiras y, casi sin descanso, se consagró campeón del Brasileirão una fecha antes del cierre después de imponerse 1-0 ante Ceará.
Del otro lado aparece la Máquina Cementera que transita una situación marcada por la frustración reciente, a pesar de un andar internacional convincente. Se clasificó a esta Copa Intercontinental el pasado junio al arrollar por 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions, un resultado que alimentó el optimismo de los aficionados.
Más allá del contraste entre la actualidad de uno y otro, el encuentro promete un choque de estilos definidos. El Fla llega con su habitual despliegue ofensivo, combinación de velocidad, presión alta y jerarquía técnica, mientras que Cruz Azul suele apostar por una estructura sólida, transiciones rápidas y un funcionamiento que prioriza el orden. La posibilidad de conquistar un nuevo título oficial alimenta la expectativa.
Flamengo vs. Cruz Azul: probables formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya; Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda. DT: Nicolás Larcamón.
Cómo ver en vivo Flamengo vs. Cruz Azul
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario