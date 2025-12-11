Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Celtic vs Roma

paulo dybala roma

Celtic, por su parte, afrontará el compromiso con el impulso de haber vencido por 3-1 a Feyenoord en su presentación más reciente, lo que le permitió alcanzar los siete puntos y mantenerse dentro del grupo de los 24 mejores. Más allá del contexto favorable, el equipo escocés sabe que deberá sostener su intensidad para controlar a un rival que llega necesitado y que suele aprovechar muy bien los espacios cuando juega fuera de casa. Su fortaleza como local será una de las claves para intentar complicar a una Roma que, dependiendo de los resultados, podría incluso caer fuera de los puestos clasificatorios.