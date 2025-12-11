Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Celtic vs Roma
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Celtic vs Roma por la Europa League 2025/26.
Celtic y Roma se preparan para cruzarse en un encuentro determinante por la sexta fecha de la fase liga de la Europa League 2025-2026, un duelo que puede influir de forma decisiva en la clasificación rumbo a los octavos de final. El partido se disputará este jueves, iniciará a las 17:00. Para el conjunto romano, que ha tenido una campaña irregular, los tres puntos se vuelven vitales, mientras que el equipo escocés llega con expectativas después de su último triunfo.
El choque adquiere importancia particular para la Loba porque aún no ha logrado meterse entre los ocho mejores de esta primera etapa. El conjunto de la capital italiana viene de conseguir una victoria trascendente que incluyó haberle quitado el invicto a FC Midtjylland, un resultado que impulsó su puntaje a nueve unidades.
Esa performance lo dejó a solo un punto de la zona que otorga el pasaje directo a octavos, de modo que una victoria como visitante podría modificar por completo su panorama en la competición. De lograrlo, daría un paso firme hacia el objetivo de evitar el repechaje, una instancia siempre compleja por la cercanía con los equipos que llegan desde la Champions League.
Celtic, por su parte, afrontará el compromiso con el impulso de haber vencido por 3-1 a Feyenoord en su presentación más reciente, lo que le permitió alcanzar los siete puntos y mantenerse dentro del grupo de los 24 mejores. Más allá del contexto favorable, el equipo escocés sabe que deberá sostener su intensidad para controlar a un rival que llega necesitado y que suele aprovechar muy bien los espacios cuando juega fuera de casa. Su fortaleza como local será una de las claves para intentar complicar a una Roma que, dependiendo de los resultados, podría incluso caer fuera de los puestos clasificatorios.
Este cruce, además de su importancia numérica, enfrenta dos estilos contrastados: el ritmo directo y físico del Celtic frente a un Roma que apuesta a la posesión cuando puede, pero que también ha mostrado capacidad para adaptarse a partidos más cerrados. Con tanto en juego para ambos, la sexta fecha de la fase liga promete un duelo electrizante en Glasgow.
Celtic vs Roma: probables formaciones
- Celtic: Schmeichel, Tierney, Scales, Trusty, Hatate, Nygren, Engels, McGregor, Tounekti, Yang Hyun-jun, Maeda. DT: Wilfried Nancy.
- Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Pellegrini, Soulé, Tsimikas, Çelik, Koné, Cristante, Baldanzi. DT: Gian Piero Gasperini.
Cómo ver en vivo Celtic vs Roma
La televisación estará a cargo de la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
