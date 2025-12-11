Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Basilea vs Aston Villa

Una victoria aquí para The Claret and Blue aseguraría prácticamente su clasificación a los octavos de final de la Europa League. Con victorias ya en su haber esta temporada contra equipos como el Manchester City y el Arsenal, dos equipos entre los favoritos para llegar hasta el final en la UEFA Champions League, y con Unai Emery a la cabeza, un entrenador con cinco finales y cuatro títulos en su nombre en esta competición, tienen razón al confiar en sus posibilidades de conseguir un trofeo.