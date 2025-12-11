Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Basilea vs Aston Villa
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Basilea vs Aston Villa por la Europa League 2025/26.
En el marco del partido por la fecha 6 de la Europa League 2025/26, el Aston Villa del arquero argentino Dibu Martínez visita este jueves a Basilea desde las 17:00 de la Argentina en el estadio St. Jakob-Park. Ambos equipos llegan al encuentro terceros en sus respectivas ligas nacionales.
El Villa está acumulando rápidamente impulso y ha dado un giro a su temporada. Los recuerdos de solo dos puntos y un gol en sus primeros cinco partidos de la Premier League han sido olvidados hace tiempo. Ahora han ganado siete partidos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo su victoria de último minuto sobre el líder de la liga, Arsenal, el pasado sábado.
Una victoria aquí para The Claret and Blue aseguraría prácticamente su clasificación a los octavos de final de la Europa League. Con victorias ya en su haber esta temporada contra equipos como el Manchester City y el Arsenal, dos equipos entre los favoritos para llegar hasta el final en la UEFA Champions League, y con Unai Emery a la cabeza, un entrenador con cinco finales y cuatro títulos en su nombre en esta competición, tienen razón al confiar en sus posibilidades de conseguir un trofeo.
Para el Basel, está comenzando a desarrollarse una historia bastante interesante en la Superliga Suiza. Campeón del año pasado, está siete puntos por detrás del recién ascendido Thun. En la Europa League, la derrota ante el equipo belga KRC Genk en la Jornada 5 los tiene en la posición precaria del puesto 24 - la última posición que permite avanzar a los playoffs, y al borde de la eliminación total de la competición.
A pesar de esto, ha mostrado promesas en casa. Los seis puntos que tienen de sus primeros cinco partidos en la Europa League han sido ganados en el St Jakob-Park una victoria por 2-0 sobre el VfB Stuttgart de Alemania y una victoria por 3-1 sobre el Steaua Bucarest de Rumania.
Basilea vs Aston Villa: probables formaciones
- Basel: Hitz, Schmid, Daniliuc, Adjetey, Tsunemoto, Leroy, Metinho, Šotiek, Otele, Shaqiri, Traoré. DT: Ludovic Magnin.
- Aston Villa: Martínez, Maatsen, Torres, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins. DT: Unai Emery.
Cómo ver en vivo Basilea vs Aston Villa
La televisación estará a cargo de la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
