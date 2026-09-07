Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Calamar", que disputa por primera vez en su historia esta instancia, viaja a Brasil con la ilusión de obtener un resultado que le dé aire de cara a la revancha.
Fluminense y Platense se enfrentan este martes, desde las 19, en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como encargado de impartir justicia, mientras que su compatriota Andrés Cunha estará a cargo del VAR.
El "Flu" llega a esta instancia luego de eliminar a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Tras igualar 0-0 en Brasil y 1-1 en Mendoza, el conjunto brasileño se impuso 5-4 en los penales y consiguió avanzar a los cuartos de final. Además, viene de vencer 1-0 a Vasco da Gama por el Brasileirao, resultado que le permitió llegar con confianza al duelo ante el "Calamar".
Por su parte, Platense atraviesa un momento histórico al disputar por primera vez la Copa Libertadores y terminó segundo en su grupo, por detrás de Corinthians. Además, en octavos de final eliminó a Coquimbo Unido tras imponerse 7-6 en los penales luego de empatar 1-1 en el global.
El "Calamar", que viene de igualar con Deportivo Riestra por el torneo local, buscará dar el golpe en el mítico estadio brasileño y conseguir un resultado que le permita afrontar con mayor tranquilidad la revancha, que se disputará el martes 15 de septiembre, en el estadio Ciudad de Vicente López.
Formaciones de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- VAR: Andrés Cunha.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
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