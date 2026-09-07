La Fiorentina de Franco Mastantuono se quedó sin DT y cerró al reemplazante: vuelve tres meses después de irse
Tras un arranque de temporada catastrófico con tres derrotas al hilo, el club italiano echó a Fabio Grosso y acordó el retorno de Paolo Vanoli para encauzar el rumbo del equipo.
El inicio de temporada en el fútbol europeo no perdona los malos resultados y en Italia se dio el primer gran golpe de timón. La Fiorentina tomó una decisión drástica luego de firmar un comienzo de certamen para el olvido: echó a Fabio Grosso tras disputar apenas tres partidos oficiales y cerró inmediatamente la vuelta de Paolo Vanoli para asumir el cargo en el banco de suplentes.
La salida del ex lateral izquierdo se desencadenó tras un balance indefendible de tres caídas consecutivas, con apenas un gol a favor y nueve en contra. La dirigencia del conjunto Viola consideró insostenible la continuidad del proyecto futbolístico pese a haber realizado una fuerte inversión en el último mercado de pases, donde desembarcaron figuras de la talla del argentino Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino, Radu Dragusin y Beto.
Franco Mastantuono, la Fiorentina y el nuevo DT Paolo Vanoli
Ante la urgencia de respuestas tácticas, los directivos se presentaron en el predio Viola Park para sellar el retorno de Vanoli, un viejo conocido de la casa que se había desvinculado de la institución el pasado 5 de junio. El estratega italiano guarda el antecedente de haber protagonizado una gesta inolvidable la campaña anterior, cuando salvó al equipo del descenso pese a arrancar el torneo con una racha negativa de 14 presentaciones sin conocer la victoria.
Con amplia experiencia tras acompañar a Antonio Conte en Chelsea e Inter, además de dirigir a Spartak de Moscú, Torino y lograr el ascenso a la Serie A con Venezia en 2024, el DT asume un vestuario urgido de puntos. Su principal misión será acomodar las piezas de un plantel jerárquico que todavía no encajó sobre el campo de juego.
Este cambio de rumbo impacta directamente en el presente de Mastantuono. La joya argentina de 19 años, que llegó a Florencia con la expectativa de asentarse en el fútbol europeo, tendrá que adaptarse rápidamente a la idea futbolística del flamante entrenador. Tanto él como Pellegrino buscarán ganarse la consideración del técnico para sacar a la Fiore de la parte baja de la tabla y empezar a plasmar en cancha el potencial que prometía el equipo en la previa del campeonato.
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