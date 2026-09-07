La Fiorentina de Franco Mastantuono se quedó sin DT y cerró al reemplazante: vuelve tres meses después de irse

Este cambio de rumbo impacta directamente en el presente de Mastantuono. La joya argentina de 19 años, que llegó a Florencia con la expectativa de asentarse en el fútbol europeo, tendrá que adaptarse rápidamente a la idea futbolística del flamante entrenador. Tanto él como Pellegrino buscarán ganarse la consideración del técnico para sacar a la Fiore de la parte baja de la tabla y empezar a plasmar en cancha el potencial que prometía el equipo en la previa del campeonato.