Fórmula 1: así quedó el mapa de pilotos para 2026 tras la confirmación de Franco Colapinto en Alpine

Cómo será la grilla de pilotos de la Fórmula 1 en 2026

En cuanto al resto de los equipos, las alineaciones ya están prácticamente cerradas: Ferrari mantendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, McLaren seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri, Mercedes ratificó a George Russell y Kimi Antonelli, y Aston Martin continuará con Fernando Alonso y Lance Stroll.

Sauber, que pasará a llamarse Audi, tendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, mientras que el nuevo equipo Cadillac debutará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas. Así, con Colapinto confirmado en Alpine y la grilla casi completa, la F1 se prepara para un 2026 lleno de cambios, juventud y expectativas renovadas.

image

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Piloto por confirmar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Piloto por confirmar

Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo)

Valtteri Bottas

Checo Pérez

Audi (ex-Sauber)

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto