Francia vs. España: cómo salieron los últimos partidos entre ellos

Aquella noche quedó marcada por el histórico gol de Lamine Yamal, que se convirtió en el futbolista más joven en convertir en una Eurocopa, mientras que Dani Olmo completó la remontada y aseguró el pase de "La Roja" a la final, instancia en la que luego conquistó el título frente a Inglaterra.

Nations League 2025: un festival de goles con doblete de Lamine Yamal

El cruce más reciente se produjo en las semifinales de la UEFA Nations League 2025, disputadas en Stuttgart. En un encuentro cargado de drama y tensión, el equipo de Luis de la Fuente superó a Francia por 5 a 4 gracias a los tantos de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y un doblete de Yamal.

Del otro lado, Mbappé, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani y un gol en contra de Dani Vivian mantuvieron la incertidumbre hasta el pitazo final. Con ese triunfo, España volvió a dejar en el camino al conjunto francés en una instancia decisiva y ratificó el gran nivel de una camada de futbolistas que tiene a Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams como principales referentes.