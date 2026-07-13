Francia vs. España: cómo salieron los últimos partidos entre ellos
El último antecedente entre ambos fue en la Nations League 2025, cuando España dio el golpe y se quedó con un atrapante partido. Los detalles en la nota.
Francia y España se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por una de las semifinales del Mundial 2026. El vencedor del encuentro avanzará a la gran final del certamen, donde se medirá con el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.
El duelo reúne a dos seleccionados que se cruzaron con frecuencia en los últimos años. Se enfrentaron en la final de la UEFA Nations League 2021, en las semifinales de la Eurocopa 2024 y, más recientemente, volvieron a verse las caras en las semifinales de la UEFA Nations League 2025.
Nations League 2021: Francia dio el primer golpe
El primero de los grandes cruces recientes entre ambas selecciones tuvo lugar en la final de la UEFA Nations League 2021, disputada en el estadio San Siro de Milán.
En aquella ocasión, España se puso en ventaja gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, pero Francia dio vuelta el resultado con tantos de Karim Benzema y Kylian Mbappé, se impuso 2 a 1 y levantó el título.
Eurocopa 2024: España se quedó con la semifinal
En las semifinales de la Eurocopa 2024, disputadas en Múnich, "Los Galos" golpearon primero, pero España reaccionó y dio vuelta el resultado para imponerse 2 a 1.
Aquella noche quedó marcada por el histórico gol de Lamine Yamal, que se convirtió en el futbolista más joven en convertir en una Eurocopa, mientras que Dani Olmo completó la remontada y aseguró el pase de "La Roja" a la final, instancia en la que luego conquistó el título frente a Inglaterra.
Nations League 2025: un festival de goles con doblete de Lamine Yamal
El cruce más reciente se produjo en las semifinales de la UEFA Nations League 2025, disputadas en Stuttgart. En un encuentro cargado de drama y tensión, el equipo de Luis de la Fuente superó a Francia por 5 a 4 gracias a los tantos de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y un doblete de Yamal.
Del otro lado, Mbappé, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani y un gol en contra de Dani Vivian mantuvieron la incertidumbre hasta el pitazo final. Con ese triunfo, España volvió a dejar en el camino al conjunto francés en una instancia decisiva y ratificó el gran nivel de una camada de futbolistas que tiene a Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams como principales referentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario