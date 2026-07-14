Mundial 2026: historial de Francia vs. España
El último antecedente mundialista fue en 2006, cuando se midieron por los octavos de final. Ahora, ambas selecciones se enfrentan por las semifinal del torneo en Dallas. Los detalles en la nota.
Francia y España se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por una de las semifinales del Mundial 2026. En un duelo entre dos de las principales potencias del fútbol europeo, ambos buscarán un lugar en la gran final del certamen.
El seleccionado francés llega tras dejar en el camino a Marruecos en los cuartos de final, mientras que España accedió a esta instancia luego de superar a Bélgica. El ganador de esta llave se medirá en el duelo por el título ante el vencedor de Argentina o Inglaterra, que juegan este miércoles. Ambas selecciones se enfrentaron en 38 oportunidades, con un balance favorable para "La Roja".
Cuál es el historial de enfrentamientos entre Francia y España
A lo largo de la historia, Francia y España se enfrentaron en 38 oportunidades: "La Roja se impuso en 18 ocasiones, mientras que el conjunto francés lo hizo en 13 partidos. Además, los siete enfrentamientos restantes terminaron en empate.
- Francia: 13
- Empate: 7
- España: 18
Cuáles han sido esos duelos
Desde su primer cruce en 1922, ambas selecciones construyeron uno de los duelos más tradicionales del fútbol europeo, con enfrentamientos en amistosos y en las principales competencias internacionales.
Los antecedentes más recientes favorecen al conjunto español: en las semifinales de la UEFA Nations League 2025, España se impuso por 5 a 4 en un partido disputado en Stuttgart. Un año antes, también en semifinales, había derrotado a Francia por 2 a 1 para avanzar a la final del certamen.
En Copas del Mundo solo existe un enfrentamiento entre ambos seleccionados y fue en los octavos de final de Alemania 2006, cuando Francia revirtió el marcador y se quedó con la victoria por 3 a 1, resultado que marcó el inicio de su camino hacia la final de ese Mundial, en la que cayó ante Italia.
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