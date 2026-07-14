Mundial 2026: historial de Francia vs. España

El seleccionado francés llega tras dejar en el camino a Marruecos en los cuartos de final, mientras que España accedió a esta instancia luego de superar a Bélgica. El ganador de esta llave se medirá en el duelo por el título ante el vencedor de Argentina o Inglaterra, que juegan este miércoles. Ambas selecciones se enfrentaron en 38 oportunidades, con un balance favorable para "La Roja".