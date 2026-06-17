Francisco Cerúndolo el modo Mundial: su dedicatoria especial para Lionel Messi que es viral

Un mensaje infinito de Francisco Cerúndolo para Lionel Messi

Una vez consumado el último punto que le dio el triunfo, Cerúndolo se dirigió hacia la mitad de la cancha para saludar a su rival y, acto seguido, cumplió con el ya clásico ritual de los ganadores: acercarse a la transmisión oficial para firmar el lente de la cámara principal.

Allí, lejos de optar por su rúbrica habitual o sus iniciales, el tenista decidió escribir el apellido "Messi" acompañado por el símbolo de "infinito".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067395460487155832&partner=&hide_thread=false Fran Cerúndolo en modo Mundialpic.twitter.com/gGZAARgmEU — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

El gran gesto funcionó como una inmediata muestra de afecto hacia el '10' de la Scaloneta, quien pocas horas antes había conmovido a todos en el país al confesar el difícil momento personal que atravesaba tras marcar el gol de la victoria ante Argelia. Con este mensaje, el tenis nacional dejó en claro que la Selección no está sola y que el apoyo hacia el capitán llega desde todos los rincones del planeta deportivo.