Minuto a minuto de las posiciones del Mundial 2026, grupo por grupo

La contracara la viven las potencias heridas. Brasil sufrió un duro dolor de cabeza al no poder quebrar a Escocia (líder de su zona tras ganarle a Haití) y empatar frente a Marruecos, quedando relegado en el Grupo C. Una situación similar atraviesa la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Grupo K, que se vio sorprendida por la República Democrática del Congo en un vibrante empate 1-1 en Houston. Además, el parejo Grupo G mantiene a Bélgica congelada en un empate total con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026

Con la primera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.

A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales: