Minuto a minuto de las posiciones del Mundial 2026, grupo por grupo
Se mueve el tablero en el Mundial 2026, entre la lógica de los candidatos y las primeras sorpresas del certamen.
El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, con apenas noventa minutos en el lomo para la mayoría de los planteles, las tablas de posiciones comienzan a reflejar las primeras realidades, de cara al primero de los objetivos: el pase a los 16vos de final.
Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.
En el lote de los que ratificaron su chapa, Alemania se posiciona como el equipo más avasallante tras golear 7-1 a Curazao en el Grupo E. Por su parte, la Argentina de Lionel Scaloni cumplió con los pronósticos y lidera el Grupo J gracias a una sólida victoria 3-0 ante Argelia.
Los anfitriones también sonrieron: México se hizo fuerte en el Azteca al vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras que Estados Unidos trituró 4-1 a Paraguay en el Grupo D.
La contracara la viven las potencias heridas. Brasil sufrió un duro dolor de cabeza al no poder quebrar a Escocia (líder de su zona tras ganarle a Haití) y empatar frente a Marruecos, quedando relegado en el Grupo C. Una situación similar atraviesa la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Grupo K, que se vio sorprendida por la República Democrática del Congo en un vibrante empate 1-1 en Houston. Además, el parejo Grupo G mantiene a Bélgica congelada en un empate total con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026
Con la primera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.
A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:
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