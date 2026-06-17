Los 10 récords que rompió Lionel Messi con su histórico hat-trick ante Argelia en el Mundial 2026

Otro dato impactante es que Messi pasó a ser el jugador con más goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales, alcanzando seis tantos y superando los cinco que había convertido el brasileño Rivelino. A su vez, amplió otra estadística histórica: ya es el futbolista que le marcó a más selecciones diferentes en Copas del Mundo, con goles frente a 11 rivales distintos.

El máximo goleador frente a selecciones africanas

Gracias a su triplete ante Argelia, Messi también se convirtió en el jugador que más goles les convirtió a equipos africanos en la historia de los Mundiales. A los tres tantos frente al conjunto argelino se suman los convertidos ante Nigeria en Brasil 2014 y Rusia 2018, alcanzando ocho conquistas y superando el registro de Oleg Salenko.

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Además, su primer gol de la noche estableció otro récord: logró el período más extenso entre el primer y el último gol de un jugador en la historia de los Mundiales, con exactamente 20 años de diferencia entre Alemania 2006 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Por último, Messi igualó dos registros destacados: se convirtió en uno de los únicos futbolistas en marcar goles en cinco Mundiales diferentes, junto a Cristiano Ronaldo, y también alcanzó a Kylian Mbappé como los únicos campeones del mundo que lograron un hat-trick defendiendo el título mundial.