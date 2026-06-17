Los 10 récords que rompió Lionel Messi con su histórico hat-trick ante Argelia en el Mundial 2026
Messi tuvo un debut soñado en el Mundial 2026, igualó a Klose como máximo goleador histórico y rompió una impresionante cantidad de récords.
Lionel Messi protagonizó una actuación inolvidable en el debut de la Selección Argentina ante Argelia. Con tres goles, el capitán no solo lideró la victoria albiceleste, sino que además pulverizó una serie de marcas históricas que lo consolidan como una de las mayores leyendas en la historia de los Mundiales. La goleada de la Albiceleste en Kansas City tuvo al 10 como gran protagonista. El rosarino convirtió un hat-trick en el estreno mundialista y sumó una colección de récords que agrandan todavía más su legado.
El primero de ellos fue alcanzar los 200 partidos con la Selección argentina, una cifra inédita para el fútbol nacional que además lo ubica como el tercer futbolista con más presencias a nivel de selecciones, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (231) y Bader Al-Mutawa (202). Además, al disputar el encuentro frente a Argelia, se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo, una marca sin precedentes en el fútbol mundial.
Su actuación también le permitió ingresar al podio de los goleadores más veteranos en la historia de los Mundiales. Con 38 años, superó a Cristiano Ronaldo y quedó únicamente detrás de Roger Milla y Pepe.
El partido frente a Argelia también le permitió convertirse en el jugador más veterano en marcar un doblete en un Mundial, superando la marca que ostentaba Roger Milla desde Estados Unidos 1994. Como si fuera poco, el tercer gol de la noche lo transformó en el futbolista más veterano en convertir un hat-trick en una Copa del Mundo, dejando atrás el registro que había conseguido Cristiano Ronaldo ante España en Rusia 2018.
Otro dato impactante es que Messi pasó a ser el jugador con más goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales, alcanzando seis tantos y superando los cinco que había convertido el brasileño Rivelino. A su vez, amplió otra estadística histórica: ya es el futbolista que le marcó a más selecciones diferentes en Copas del Mundo, con goles frente a 11 rivales distintos.
El máximo goleador frente a selecciones africanas
Gracias a su triplete ante Argelia, Messi también se convirtió en el jugador que más goles les convirtió a equipos africanos en la historia de los Mundiales. A los tres tantos frente al conjunto argelino se suman los convertidos ante Nigeria en Brasil 2014 y Rusia 2018, alcanzando ocho conquistas y superando el registro de Oleg Salenko.
Además, su primer gol de la noche estableció otro récord: logró el período más extenso entre el primer y el último gol de un jugador en la historia de los Mundiales, con exactamente 20 años de diferencia entre Alemania 2006 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.
Por último, Messi igualó dos registros destacados: se convirtió en uno de los únicos futbolistas en marcar goles en cinco Mundiales diferentes, junto a Cristiano Ronaldo, y también alcanzó a Kylian Mbappé como los únicos campeones del mundo que lograron un hat-trick defendiendo el título mundial.
Te puede interesar
Dejá tu comentario