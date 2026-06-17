Francisco Cerúndolo en modo Mundial: su dedicatoria especial para Lionel Messi que es viral
El tenista argentino avanzó a los cuartos de final del ATP de Queens y a la hora del festejo se sumó a la fiebre mundialista.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo consiguió una enorme e importante victoria sobre el césped del ATP 500 de Queens, pero los flashes de la jornada se los terminó llevando el festejo y el posterior homenaje que le rindió a Lionel Messi, tras su histórico partido ante Argelia.
Sí, la fiebre por el Mundial 2026 no distingue de disciplinas y este miércoles cruzó el Océano Atlántico para trasladarse de manera directa al circuito de tenis. Luego de clasificarse a los cuartos de final en el césped de Londres, el argentino utilizó la tradicional firma de la cámara de televisión para enviarle un mensaje de apoyo al capitán de la Selección tras su debut mundialista.
El jugador porteño batalló en un duro encuentro ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, a quien terminó doblegando con parciales de 6-4, 7-6 y 6-2 para sellar su boleto a la instancia de los cuartos de final del tradicional certamen londinense.
Un mensaje infinito de Francisco Cerúndolo para Lionel Messi
Una vez consumado el último punto que le dio el triunfo, Cerúndolo se dirigió hacia la mitad de la cancha para saludar a su rival y, acto seguido, cumplió con el ya clásico ritual de los ganadores: acercarse a la transmisión oficial para firmar el lente de la cámara principal.
Allí, lejos de optar por su rúbrica habitual o sus iniciales, el tenista decidió escribir el apellido "Messi" acompañado por el símbolo de "infinito".
El gran gesto funcionó como una inmediata muestra de afecto hacia el '10' de la Scaloneta, quien pocas horas antes había conmovido a todos en el país al confesar el difícil momento personal que atravesaba tras marcar el gol de la victoria ante Argelia. Con este mensaje, el tenis nacional dejó en claro que la Selección no está sola y que el apoyo hacia el capitán llega desde todos los rincones del planeta deportivo.
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