Francisco Comesaña, debutante en la lista de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos

El marplatense, que la próxima semana alcanzará el puesto 54 del ranking ATP —su mejor ubicación histórica—, viene de lograr un triunfo resonante ante Reilly Opelka en el Masters 1000 de Cincinnati, lo que le permitió meterse por primera vez en octavos de final de un torneo de esta categoría. Esta tarde, no antes de las 16, enfrentará al ruso Andrey Rublev (N°9 del mundo) por un lugar en cuartos.