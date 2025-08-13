Francisco Comesaña, debutante en la lista de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos
El gran momento del tenista argentino lo metió por primera vez en el equipo nacional, que jugará con el seleccionado europeo el próximo 12 y 13 de septiembre.
La Asociación Argentina de Tenis anunció en las últimas horas todos los convocados para la serie ante Países Bajos, que se jugará el 12 y 13 de septiembre en Groningen, y la gran novedad es el ingreso de Francisco Comesaña, quien atraviesa el mejor momento de su carrera demostrando un gran nivel individual.
El marplatense, que la próxima semana alcanzará el puesto 54 del ranking ATP —su mejor ubicación histórica—, viene de lograr un triunfo resonante ante Reilly Opelka en el Masters 1000 de Cincinnati, lo que le permitió meterse por primera vez en octavos de final de un torneo de esta categoría. Esta tarde, no antes de las 16, enfrentará al ruso Andrey Rublev (N°9 del mundo) por un lugar en cuartos.
Todos los convocados por Javier Frana para que Argentina juegue la serie ante Países Bajos por la Copa Davis
- Francisco Cerúndolo
- Tomás Etcheverry
- Horacio Zeballos (dobles)
- Andrés Molteni (dobles)
- Francisco Comesaña (singles)
La delegación Argentina viajará el 7 de septiembre para preparar la serie que comenzará el viernes 12, a las 9:00 (hora argentina), con transmisión de TyC Sports y DSports. Sin lugar a dudas que se trata de un cruce que despierta mucha expectativa y la aparición de Comesaña sorprendió a los fanáticos del tenis de nuestro país.
Sede y antecedentes de la Copa Davis para Argentina
Los partidos se disputarán en el MartiniPlaza (3.855 espectadores), estadio cubierto ubicado en Groningen, a 180 km de Ámsterdam. El único antecedente entre ambos equipos fue en 2009, con un claro triunfo albiceleste por 5-0 en el Parque Roca. Si Comesaña debuta, será el jugador argentino N°91 en disputar la Copa Davis en toda la historia que tuvo grandes deportistas.
