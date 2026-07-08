Ricardo Centurión destrozó al presidente de Racing de Córdoba tras su salida: "Es un dictador"

La respuesta del hijo del presidente

Tras las publicaciones de Centurión, Nazareno Pérez, hijo del presidente, también salió al cruce y defendió el accionar del club: "La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre", escribió.

Además, rechazó las críticas sobre las condiciones del predio y cuestionó al delantero por la forma en que dejó la institución. "Sí hay duchas en Racing y desayunos. Me olvidaba: la Amarok todavía no la pagaste. Y voy a ir a pagar yo la deuda que dejaste del service antes de irte. Después te hacés el turro", concluyó.