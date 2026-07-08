Ricardo Centurión destrozó al presidente de Racing de Córdoba tras su salida: "Es un dictador"
El delantero respondió a las críticas de Manuel Pérez tras la rescisión de su contrato y lanzó durísimas acusaciones contra el máximo dirigente del club.
La salida de Ricardo Centurión de Racing de Córdoba sumó un nuevo capítulo. Luego de que el presidente Manuel Pérez expusiera los motivos de la rescisión de su contrato, el delantero utilizó sus redes sociales para responder con un explosivo descargo y apuntó duramente contra el dirigente.
Tras quedar en libertad luego de la rescisión de su contrato, el exjugador de Racing y Boca rompió el silencio con una serie de publicaciones en Instagram dirigidas al presidente del club: "Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema", escribió el atacante. Además, redobló la apuesta con nuevas acusaciones: "Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados". También denunció supuestas carencias en las instalaciones del club: "No tienen ducha, no tienen desayuno".
En otro tramo de su descargo, Centurión volvió a cargar contra el dirigente: "¿No tendrías que estar en Venezuela? Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo". Antes de cerrar, le dedicó unas palabras a los hinchas: "Ahora sí, a la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre".
Qué había dicho el presidente de Racing de Córdoba
Horas antes, Manuel Pérez había explicado públicamente los motivos de la salida del delantero y fue muy crítico con su comportamiento. "Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever", afirmó.
El dirigente aseguró que Centurión acumuló reiteradas faltas de disciplina, entre ellas ausencias a entrenamientos y sesiones de kinesiología, además de incumplimientos vinculados a elementos que el club le había facilitado. "Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema", sostuvo.
La respuesta del hijo del presidente
Tras las publicaciones de Centurión, Nazareno Pérez, hijo del presidente, también salió al cruce y defendió el accionar del club: "La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre", escribió.
Además, rechazó las críticas sobre las condiciones del predio y cuestionó al delantero por la forma en que dejó la institución. "Sí hay duchas en Racing y desayunos. Me olvidaba: la Amarok todavía no la pagaste. Y voy a ir a pagar yo la deuda que dejaste del service antes de irte. Después te hacés el turro", concluyó.
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