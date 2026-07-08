The New York Times retrató la pasión argentina tras la remontada épica: "Más que patriotismo"
El periodista James Horncastle describió la relación entre los argentinos y el fútbol como una experiencia emocional única y definió la remontada como una muestra perfecta de la esencia del equipo de Lionel Scaloni.
La espectacular victoria de la Selección Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo repercusión en medios de todo el planeta, pero una de las miradas más originales llegó desde Estados Unidos. En una extensa columna publicada por The New York Times, el periodista James Horncastle utilizó una comparación poco habitual para intentar explicar la intensidad con la que los argentinos viven el fútbol y la montaña rusa emocional que representó la clasificación.
El artículo, titulado "La locura argentina se está extendiendo en este Mundial de locos", comenzó con una llamativa referencia a la Ciudad de Buenos Aires y a la cantidad de psicólogos por habitante, utilizando ese dato como punto de partida para describir el impacto emocional que generan los partidos de la Albiceleste.
"Cuando ves jugar a Argentina, entiendes por qué. Después de cada partido, necesitas hablar con alguien. Tienes que compartir lo que has vivido. '¿Me estoy volviendo loco? ¿Es esto normal? ¿Cómo lo afronto?'. En un momento estás por los suelos, abatido y deprimido; al siguiente, estás en el cielo, eufórico. La adrenalina. La dopamina. Es un psicodélico natural", escribió.
El curioso análisis de un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial 2026
Horncastle fue todavía más lejos al intentar explicar el vínculo que existe entre los hinchas argentinos y su selección. "No es de extrañar que los argentinos sigan a su selección a todas partes. Esto es más que patriotismo. Es una adicción. Todo el mundo te dice que no es sano. Sabes que deberías dejarlo. Pero nada te ha hecho sentir así antes y ansías volver a sentir esa sensación una y otra y otra vez", sostuvo.
En su reconstrucción del partido, el periodista recordó que Egipto sorprendió rápidamente con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, mientras Argentina acumulaba frustraciones, incluido el penal desperdiciado por Lionel Messi y las grandes atajadas del arquero Mostafa Shobeir. El análisis también mencionó que, cuando el conjunto africano ganaba por dos goles, incluso los modelos estadísticos reflejaban lo improbable de una reacción argentina.
Según recordó, Opta apenas otorgaba un 0,6 % de probabilidades de remontada para el equipo de Lionel Scaloni, mientras distintos análisis ya comenzaban a imaginar el cierre del ciclo mundialista de Messi. Sin embargo, la historia cambió por completo en los minutos finales.
Horncastle resaltó la capacidad de respuesta del campeón del mundo y estableció un paralelismo con otras gestas protagonizadas por la Albiceleste en torneos recientes. "Argentina está loca. Justo cuando crees que están eliminados, vuelven a meterse en la pelea", escribió antes de recordar las inolvidables eliminatorias frente a Países Bajos y Francia en Qatar 2022.
La columna también destacó el mensaje publicado por Tom Brady en la red social X, donde la leyenda de la NFL comparó la remontada argentina con el histórico Super Bowl LI. A juicio del periodista, el liderazgo de Messi terminó siendo decisivo una vez más. "El destino del partido estaba sellado. Pero Messi, como todos los grandes, lo doblegó a su antojo", afirmó al describir la reacción del capitán argentino.
El relato concluyó con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento y la explosión de alegría del equipo de Lionel Scaloni. Además, recuperó una frase pronunciada por el entrenador argentino tras el encuentro. "Me hice entrenador para tener estas emociones, las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, es inigualable. Volver a recrear esa emoción... Soy entrenador por esto", recordó el artículo.
Para Horncastle, la Scaloneta representa como pocos equipos el espíritu imprevisible que caracteriza a este Mundial. En el cierre de su columna resumió esa idea con otra reflexión cargada de humor: "Puede que todos necesitemos descansar. ¿Dónde está el número de uno de esos terapeutas de Buenos Aires?".
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