The New York Times retrató la pasión argentina tras la remontada épica: "Más que patriotismo"

Según recordó, Opta apenas otorgaba un 0,6 % de probabilidades de remontada para el equipo de Lionel Scaloni, mientras distintos análisis ya comenzaban a imaginar el cierre del ciclo mundialista de Messi. Sin embargo, la historia cambió por completo en los minutos finales.

Horncastle resaltó la capacidad de respuesta del campeón del mundo y estableció un paralelismo con otras gestas protagonizadas por la Albiceleste en torneos recientes. "Argentina está loca. Justo cuando crees que están eliminados, vuelven a meterse en la pelea", escribió antes de recordar las inolvidables eliminatorias frente a Países Bajos y Francia en Qatar 2022.

La columna también destacó el mensaje publicado por Tom Brady en la red social X, donde la leyenda de la NFL comparó la remontada argentina con el histórico Super Bowl LI. A juicio del periodista, el liderazgo de Messi terminó siendo decisivo una vez más. "El destino del partido estaba sellado. Pero Messi, como todos los grandes, lo doblegó a su antojo", afirmó al describir la reacción del capitán argentino.

El relato concluyó con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento y la explosión de alegría del equipo de Lionel Scaloni. Además, recuperó una frase pronunciada por el entrenador argentino tras el encuentro. "Me hice entrenador para tener estas emociones, las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, es inigualable. Volver a recrear esa emoción... Soy entrenador por esto", recordó el artículo.

Para Horncastle, la Scaloneta representa como pocos equipos el espíritu imprevisible que caracteriza a este Mundial. En el cierre de su columna resumió esa idea con otra reflexión cargada de humor: "Puede que todos necesitemos descansar. ¿Dónde está el número de uno de esos terapeutas de Buenos Aires?".